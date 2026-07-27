Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλη Βοσκόπουλο πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα νοσταλγικό οικογενειακό βίντεο, στο οποίο ο ερμηνευτής κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή τους κόρη, τιμώντας τη μνήμη του την ημέρα των γενεθλίων του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλη Βοσκόπουλο πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
LIFESTYLE
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  • Η Άντζελα Γκερέκου τίμησε τη μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου με ανάρτηση στα social media για τα γενέθλιά του, στις 26 Ιουλίου.
  • Ο Τόλης Βοσκόπουλος, γεννημένος το 1940 και αποθανών το 2021, θεωρείται σημαντική μορφή του ελληνικού τραγουδιού.
  • Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται βίντεο με οικογενειακές στιγμές, όπου ο Βοσκόπουλος κρατά την κόρη τους Μαρία στην αγκαλιά του.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλαπλά σχόλια θαυμαστών που εκδήλωσαν την αγάπη τους και την εκτίμηση για το έργο του τραγουδιστή.
  • Η Άντζελα Γκερέκου έχει ξαναδημοσιεύσει προσωπικές στιγμές για να τιμήσει τον Βοσκόπουλο, όπως στην επέτειο του θανάτου του πριν λίγες ημέρες.
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Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Άντζελα Γκερέκου τίμησε τη μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, που γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1940, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουλίου 2021. Αν βρισκόταν σήμερα στη ζωή, θα γιόρταζε τα 86α γενέθλιά του.

Η ηθοποιός και πρώην βουλευτής δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο από οικογενειακές στιγμές, στο οποίο ο Τόλης Βοσκόπουλος κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή τότε κόρη τους, Μαρία.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «26 Ιουλίου… Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική! Όπως ήταν και η αγκαλιά σου!»

https://www.instagram.com/reel/DbQnD1iIpM9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια από φίλους και θαυμαστές του αξέχαστου τραγουδιστή, οι οποίοι έστειλαν μηνύματα αγάπης, αποδεικνύοντας πως η μνήμη και το έργο του παραμένουν ζωντανά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άντζελα Γκερέκου επιλέγει να τιμήσει δημόσια τον Τόλη Βοσκόπουλο μέσα από προσωπικές στιγμές. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην επέτειο του θανάτου του, είχε δημοσιεύσει κοινές τους φωτογραφίες, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα».

https://www.instagram.com/p/Da_I9ExiOlK/

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