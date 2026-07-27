«Οδύσσεια»: Ξεπέρασαν τα 153.000 τα προπωλημένα εισιτήρια - Νέες προβολές λόγω της τεράστιας ζήτησης

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει να σπάει ταμεία πριν ακόμη ολοκληρωθεί η προβολή της, με επιπλέον IMAX και καθημερινές προβολές να προστίθενται στο πρόγραμμα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Οδύσσεια»: Ξεπέρασαν τα 153.000 τα προπωλημένα εισιτήρια - Νέες προβολές λόγω της τεράστιας ζήτησης
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  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ξεπεράσει τα 153.000 προπωλημένα εισιτήρια στα Village Cinemas, οδηγώντας σε προσθήκη νέων προβολών.
  • Προστίθενται επιπλέον προβολές τα Σαββατοκύριακα, μεσημεριανές καθημερινές και τέταρτη εβδομάδα προπώλησης για την αίθουσα IMAX®.
  • Τα έσοδα από προβολές IMAX ανήλθαν σε 29,6 εκατ. δολάρια στην εγχώρια αγορά και σε 51,8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, σημειώνοντας ρεκόρ για την εταιρεία.
  • Η IMAX αφιερώνει τις οθόνες της αποκλειστικά στην «Οδύσσεια» για τρεις εβδομάδες, με ορισμένες αίθουσες να έχουν εξαντλήσει εισιτήρια για την πέμπτη εβδομάδα.
  • Η κινηματογραφική βιομηχανία καταγράφει αύξηση 10,4% στις πωλήσεις εισιτηρίων φέτος και αναμένει το πρώτο μετά-pandemic εγχώριο box office ύψους 10 δισ. δολαρίων.
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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στις ελληνικές αίθουσες, με τη ζήτηση του κοινού να οδηγεί τα Village Cinemas στην προσθήκη νέων προβολών.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει τα 153.000 προπωλημένα εισιτήρια στο δίκτυο των Village Cinemas, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του μεγαλύτερου κινηματογραφικού γεγονότος του φετινού καλοκαιριού.

Νέες προβολές λόγω της μεγάλης ζήτησης

Μετά τις sold out μεταμεσονύκτιες προβολές στην αίθουσα IMAX® with Laser και το νέο ρεκόρ προπωλήσεων, τα Village Cinemas ανακοίνωσαν την προσθήκη επιπλέον προβολών, ώστε να μπορέσουν περισσότεροι θεατές να παρακολουθήσουν την ταινία.

Συγκεκριμένα, προστίθενται επιπλέον προβολές τα Σαββατοκύριακα, νέες μεσημεριανές προβολές τις καθημερινές, ενώ, για πρώτη φορά, ανοίγει και τέταρτη εβδομάδα προπώλησης για την αίθουσα IMAX®.

Το IMAX «εκτοξεύει» τις εισπράξεις

Ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νόλαν που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η «Οδύσσεια» οφείλει σε αυτές, ένα τεράστιο μέρος των εισπράξεων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από IMAX ανήλθαν σε 29,6 εκατ. δολάρια στην εγχώρια αγορά και σε 51,8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, χαρίζοντας στην εταιρεία το καλύτερο Σαββατοκύριακο στην ιστορία της.

Η IMAX αφιερώνει τις οθόνες της αποκλειστικά στην Οδύσσεια για τρεις εβδομάδες. Αν και μόλις 41 αίθουσες IMAX, παγκοσμίως μπορούν να προβάλλουν την ταινία σε 70mm, αυτές απέφεραν 6,3 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

«Το IMAX βοήθησε να μετατραπεί η ταινία όχι μόνο σε blockbuster, αλλά σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός. Σε ορισμένες αίθουσες, διαθέτουμε ήδη εισιτήρια για την πέμπτη εβδομάδα προβολών και κάποια από αυτά έχουν ήδη εξαντληθεί», ανέφερε ο Ριτς Γκέλφοντ, διευθύνων σύμβουλος της IMAX.

Νόλαν - Imax

Ο Κρίστοφερ Νόλαν μπροστά σε μια κάμερα Imax, κατά τα γυρίσματα της Οδύσσειας

Universal Pictures

Μετά την πανδημία, ο Νόλαν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αναβίωσης των κινηματογραφικών αιθουσών. Το Tenet ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες ταινίες που επέστρεψαν στις αίθουσες το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το Oppenheimer και η Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ δημιούργησαν, αναμφίβολα, την πλέον χαρακτηριστική κινηματογραφική στιγμή της δεκαετίας. Το Oppenheimer έφτασε τελικά τα 975 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Η «Οδύσσεια» έφτασε στις αίθουσες κατά τη διάρκεια του καλύτερου καλοκαιριού για το Χόλιγουντ από το 2019. Οι πωλήσεις εισιτηρίων κινούνται 10,4% υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Rentrak. Η βιομηχανία αναμένει την πρώτη χρονιά με εγχώριο box office ύψους 10 δισ. δολαρίων μετά την πανδημία.

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