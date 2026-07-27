Η πολύτεκνη μητέρα που ξεπέρασε τα εμπόδια και πέτυχε πρώτη στο Παιδαγωγικό Ρεθύμνου στο Newsbomb

Ανάμεσα σε ξενύχτια, οικογενειακές υποχρεώσεις και δοκιμασίες με την υγεία της, η Ζωή Λεμονάκη από την Κρήτη απέδειξε ότι η επιμονή και η πίστη στο όνειρο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο και να κάνουν το αδύνατο πραγματικό - Η συγκινητική εξομολόγηση στο Newsbomb 

Ανθή Κουρεντζή

Η πολύτεκνη μητέρα που ξεπέρασε τα εμπόδια και πέτυχε πρώτη στο Παιδαγωγικό Ρεθύμνου στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ζωή Λεμονάκη, πολύτεκνη μητέρα πέντε παιδιών, πέτυχε πρώτη στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο με 19,5 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  • Παρά τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τη δουλειά και προβλήματα υγείας, κατάφερε να συνδυάσει σκληρή μελέτη και επιμονή για να εκπληρώσει το όνειρό της.
  • Η υποστήριξη της οικογένειάς της και η μνήμη της μητέρας της αποτέλεσαν την κύρια πηγή δύναμης και κίνητρου.
  • Ο σύζυγός της αρχικά αντιτάχθηκε στη φοίτησή της, αλλά τελικά τη στήριξε μετά την επιτυχία της.
  • Η ιστορία της αποτελεί μήνυμα αισιοδοξίας, επιμονής και πίστης, ειδικά για γυναίκες και μητέρες που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.
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Πριν από λίγα χρόνια, η Ζωή Λεμονάκη πήρε μια απόφαση που πολλοί θα χαρακτήριζαν παράτολμη. Ως μητέρα πέντε παιδιών, με μια απαιτητική καθημερινότητα και αμέτρητες οικογενειακές υποχρεώσεις, αποφάσισε να επιστρέψει στα θρανία για να κυνηγήσει ένα όνειρο που είχε αφήσει πίσω. Σήμερα, η ίδια αποτελεί παράδειγμα δύναμης και επιμονής, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει 19,5 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να περάσει πρώτη στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

«Η απόφαση γεννήθηκε από την επιθυμία μου να ολοκληρώσω ένα όνειρο που είχα αφήσει πίσω. Ιδιαίτερα μετά τον θάνατο της μητέρας μου, το έβαλα περισσότερο πείσμα», εξομολογείται στο Newsbomb. Η διαδρομή μόνο εύκολη δεν ήταν. Ανάμεσα στην ανατροφή πέντε παιδιών, τη δουλειά της ως δασκάλα κρητικών χορών και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, ο χρόνος για διάβασμα έμοιαζε πολυτέλεια.

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Η Ζωή Λεμονάκη

«Διάβαζα όταν κοιμόντουσαν τα παιδιά, ξυπνούσα νωρίς ή ξενυχτούσα. Υπήρχαν στιγμές που κουραζόμουν πολύ, όμως κάθε μέρα έκανα ένα μικρό βήμα πιο κοντά στον στόχο μου», λέει χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη πηγή δύναμής της ήταν η οικογένειά της, αλλά και η ανάμνηση της μητέρας της, που δεν πρόλαβε να τη δει να πραγματοποιεί το όνειρό της.

«Η κινητήριος δύναμή μου ήταν τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, αλλά και η μητέρα μου, που δεν είναι πια στη ζωή. Ήθελα να την κάνω περήφανη και να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου ότι ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγήσεις τα όνειρά σου».

Τα πέντε παιδιά της δεν στάθηκαν απλώς δίπλα της. Έγιναν οι πιο θερμοί υποστηρικτές της, δίνοντάς της κουράγιο στις δύσκολες στιγμές.

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Η Ζωή Λεμονάκη και η οικογένειά της

«Υπήρχαν στιγμές που με ενθάρρυναν όταν κουραζόμουν ή αμφέβαλλα. Πίστευαν σε μένα και αυτό μου έδινε δύναμη να συνεχίσω. Όταν ήρθε η επιτυχία, η χαρά τους ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μένα», εξομολογείται συγκινημένη στο Newsbomb.

Ακόμη και μέσα στην οικογένειά της χρειάστηκε να δώσει τη δική της μάχη. Όπως αποκαλύπτει, ο σύζυγός της αρχικά δεν συμφωνούσε ούτε με την απόφασή της να επιστρέψει στο σχολείο ούτε με τη φοίτησή της στο Πανεπιστήμιο. «Ήταν η πρώτη φορά που του πήγα κόντρα. Όμως με την αγάπη μου τα κατάφερα και τώρα χαιρόμαστε μαζί με το αποτέλεσμα. Με στηρίζει απίστευτα».

Η επιτυχία της δεν περιορίζεται στην πρώτη θέση στο Παιδαγωγικό. Προηγήθηκε η ολοκλήρωση των σπουδών της ως Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου, μια πορεία που σηματοδότησε την επιστροφή της στην εκπαίδευση.

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Η Ζωή Λεμονάκη

«Νιώθω συγκίνηση, χαρά και ευγνωμοσύνη. Νιώθω ότι οι κόποι μου δικαιώθηκαν. Δεν πήρα απλώς ένα απολυτήριο και ένα πτυχίο Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου. Απέδειξα ότι όταν υπάρχει θέληση, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ελπίζω η ιστορία μου να δώσει δύναμη και σε άλλους ανθρώπους. Όσο για το Πανεπιστήμιο, προσπαθώ ακόμη να το πιστέψω. Η χαρά μου δεν περιγράφεται».

Πίσω από αυτή τη μεγάλη νίκη, όμως, κρύβεται και ένας ακόμη προσωπικός αγώνας. Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές δυσκολίες υγείας, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τον στόχο της.

«Η υγεία μου δοκιμάστηκε, όμως αυτή η δοκιμασία μου θύμισε πόσο πολύτιμη είναι η ζωή. Αποφάσισα ότι όσο έχω δύναμη, θα παλεύω για τα όνειρά μου και θα προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μου», αναφέρει στο Newsbomb.

Σήμερα, η Ζωή Λεμονάκη θέλει η δική της ιστορία να γίνει μήνυμα αισιοδοξίας για κάθε άνθρωπο που διστάζει να κάνει μια νέα αρχή.

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Η Ζωή Λεμονάκη και η οικογένειά της

«Θα έλεγα να μην αφήσουν ποτέ κανέναν να τους πει ότι είναι αργά ή ότι δεν μπορούν. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Θέλουν πίστη, επιμονή και προσπάθεια. Ειδικά στις γυναίκες και στις μητέρες θέλω να πω ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τον εαυτό τους. Και στα παιδιά όλου του κόσμου θέλω να πω να αγαπούν τη γνώση, να μορφώνονται, να έχουν αξίες και να μην σταματούν ποτέ να ονειρεύονται. Αν τα κατάφερα εγώ, μέσα στις δυσκολίες, στα προβλήματα υγείας, στη δουλειά και σε μια πολυμελή οικογένεια, τότε μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας».

Η ιστορία της Ζωής Λεμονάκη δεν είναι απλώς μια ιστορία επιτυχίας στις Πανελλαδικές. Είναι μια υπενθύμιση ότι τα μεγαλύτερα όνειρα γεννιούνται πολλές φορές μέσα στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Και ότι η επιμονή, όταν συνοδεύεται από πίστη και αγάπη, μπορεί να ανοίξει δρόμους εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν μόνο εμπόδια.

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