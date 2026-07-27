Γροιλανδία: Τρόμος με παγόβουνο που ανατρέπεται στη θάλασσα - Βίντεο

Snapshot Ένα τεράστιο παγόβουνο ανατράπηκε στα φιορδ του Ιλουλισάτ στη Γροιλανδία, προκαλώντας μεγάλα κύματα και αναταραχή στη θάλασσα.

Το φαινόμενο δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αλλά θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει τσουνάμι και καταστροφές στο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ασυνήθιστη ένταση των κυμάτων.

Το φαινόμενο θεωρείται συχνό κατά τις θερμές περιόδους, όταν λιώνουν οι πάγοι και η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει τη σταθερότητα των παγόβουνων.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τα φαινόμενα αποκόλλησης παγετώνων και παγόβουνων, με σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχές όπως η Γροιλανδία και η Ανταρκτική. Snapshot powered by AI

Ένα τεράστιο παγόβουνο ανατράπηκε στη θάλασσα ανοιχτά της πόλης Ιλουλισάτ της Γροιλανδίας, προκαλώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και τρομακτικό θέαμα.

Το βίντεο δείχνει το παγόβουνο να πέφτει μέσα στην θάλασσα προκαλώντας τεράστια κύματα και αναταραχή της θάλασσας, ενώ μετακινείται μέσα στα νερά. Παρόλο που δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να έχει προκαλέσει τσουνάμι και καταστροφές στα φιορδ του Ιλουλισάτ που θεωρούνται Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν με σοκ στο θέαμα, τόσο λόγω της κλιματικής αλλαγής που ενδέχεται να προκαλεί αυτό το φαινόμενο, όσο και λόγω των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην πόλη από τα κύματα που προκάλεσε. Ορισμένοι σχολίασαν μάλιστα ότι δεν γνώριζαν καν πως ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να συμβεί.

Ωστόσο, ορισμένοι πιο ψύχραιμοι και «έμπειροι» ανέφεραν πάντως ότι πρόκειται για ένα συχνό θέαμα το οποίο προκαλείται τις ζεστές περιόδους, όταν λιώνουν οι πάγοι.

Η κλιματική αλλαγή

Τα παγόβουνα αναπτύσσονται σε τεράστια έκταση κάτω από τη θάλασσα, επομένως ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να συμβεί μόνο εάν λιώσει η κορυφή, λόγω αυξημένης θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας. Τα νερά των ωκεανών έχουν δει μια τεράστια αύξηση της θερμοκρασίας φέτος, με τον Ειρηνικό να βρίσκεται αρκετά πάνω από το κανονικό λόγω του φαινομένου υπερθέρμανσης «Ελ Νίνιο».

Το καιρικό φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα άσχημο φέτος, με τις προβλέψεις να προειδοποιούν για το χειρότερο των τελευταίων 150 ετών. Τα φιορδ στο Ιλούλισατ βρίσκονται 250 χλμ. βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους παγετώνες και τα παγόβουνα του κόσμου, με τα φαινόμενα αποκόλλησης να σημειώνουν άνοδο. Η ίδια ιστορία ισχύει και στην Ανταρκτική, όπου ο παγετώνας Doomsday, Thwaites, θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέχρι τον 23ο αιώνα.

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