Βόλος: Φάλαινα εμφανίστηκε στην παραλία του Καρνάγιου – Δείτε βίντεο

Οι λουόμενοι αντίκρισαν ένα εντυπωσιακό θέαμα

Γιάννης Καλύβας

Βόλος: Φάλαινα εμφανίστηκε στην παραλία του Καρνάγιου – Δείτε βίντεο
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  • Μία φάλαινα εμφανίστηκε απρόσμενα στην παραλία του Καρνάγιου στον Παγασητικό την Κυριακή 26 Ιουλίου.
  • Η παρουσία φαλαινών κοντά στις ελληνικές ακτές είναι ασυνήθιστη καθώς προτιμούν ανοιχτές θάλασσες και μεγάλα βάθη.
  • Στη Μεσόγειο συναντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνή την παρουσία φυσητήρων, κυρίως στο Ιόνιο και σπανιότερα στο Αιγαίο.
  • Πρόσφατα, πριν περίπου ένα μήνα, φάλαινα είχε εντοπιστεί να κάνει άλματα στην περιοχή Αγκίστρι.
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Μία ασυνήθιστη έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες της παραλίας του Καρνάγιου το μεσημέρι της Κυριακής (26/7).

Οι λουόμενοι αντίκρισαν ένα εντυπωσιακό θέαμα καθώς μία φάλαινα έκανε απρόσμενα την εμφάνισή της εντός του Παγασητικού.

Τα περισσότερα είδη φαλαινών προτιμούν ανοιχτές θάλασσες και μεγάλα βάθη, γεγονός που καθιστά την εμφάνισή τους κοντά στις ελληνικές ακτές ασυνήθιστη.

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, στη Μεσόγειο απαντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνές παρουσίες τους φυσητήρες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου, κυρίως στο Ιόνιο και πολύ σπανιότερα στο Αιγαίο.

Δείτε το βίντεο:

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται φάλαινα στην περιχή καθώς πριν από περίπου ένα μήνα μία φάλαινα είχε εντοπιστεί να κάνει άλματα στην θέση Αγκίστρι.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

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