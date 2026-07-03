Φάλαινα έκανε άλματα στον Παγασητικό στη θέση Αγκίστρι – Δείτε βίντεο

Snapshot Επιβαίνοντες σε σκάφος κατέγραψαν βίντεο με φάλαινα που έκανε άλματα στον Παγασητικό, κοντά στο Αγκίστρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Βιολογικό στον Βόλο.

Η φάλαινα εμφανίστηκε σε από απόσταση ασφαλείας, επιτρέποντας την καταγραφή εντυπωσιακών στιγμιότυπων. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν επιβαίνοντες σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρι, κοντά στον Βιολογικό.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, το θαλάσσιο κήτος καταγράφηκε σε βίντεο να κάνει εντυπωσιακά άλματα.

Δείτε το βίντεο που τραβήχτηκε από απόσταση ασφαλείας:

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

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