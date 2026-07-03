Φάλαινα έκανε άλματα στον Παγασητικό στη θέση Αγκίστρι – Δείτε βίντεο
Βολιώτες κατέγραψαν σε βίντεο την παρουσία του θαλάσσιου κήτους
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- Επιβαίνοντες σε σκάφος κατέγραψαν βίντεο με φάλαινα που έκανε άλματα στον Παγασητικό, κοντά στο Αγκίστρι.
- Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Βιολογικό στον Βόλο.
- Η φάλαινα εμφανίστηκε σε από απόσταση ασφαλείας, επιτρέποντας την καταγραφή εντυπωσιακών στιγμιότυπων.
Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν επιβαίνοντες σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρι, κοντά στον Βιολογικό.
Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, το θαλάσσιο κήτος καταγράφηκε σε βίντεο να κάνει εντυπωσιακά άλματα.
Δείτε το βίντεο που τραβήχτηκε από απόσταση ασφαλείας:
Με πληροφορίες από taxydromos.gr
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