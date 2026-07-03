Χανιά: Οδηγός βυτιοφόρου κάνει επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο του Αεροδρομίου 

Ένα ακόμη βίντεο κακής οδηγικής συμπεριφοράς που προκαλεί ανατριχίλα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χανιά: Οδηγός βυτιοφόρου κάνει επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο του Αεροδρομίου 
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά έκανε επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από το Αεροδρόμιο Χανίων σε δρόμο με αυξημένη κίνηση.
  • Ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος αναγκάστηκε να βγει εκτός οδοστρώματος για να αποφύγει ατύχημα λόγω της προσπέρασης.
  • Η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά αυτή δεν είναι πρωτοφανής στην Κρήτη και έχει προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα στο παρελθόν.
  • Το περιστατικό επισημαίνει τον κίνδυνο που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές από την ανευθυνότητα ορισμένων οδηγών.
Snapshot powered by AI

Ανατριχίλα προκαλεί ένα βίντεο από τα Χανιά στο οποίο έχει καταγραφεί μία ακόμη επικίνδυνη προσπέραση σε δρόμο με αυξημένη κίνηση η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Πρόκειται για τον δρόμο μπροστά από το Αεροδρόμιο Χανίων που αυτές τις ημέρες λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στο νησί, με αποτέλεσμα να παραηρείται πολύ κίνηση. Όπως θα δείτε ασυνείδητος οδηγός βυτιοφόρου ο οποίος έχει αναπτύξει ταχύτητα κάνει σινιάλο με φώτα και πατώντας την κόρνα στον οδηγό που προπορεύεται προκειμένου να κάνει στην άκρη για να περάσει.

Ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος αναγκάστηκε να βγει εκτός οδοστρώματος υπό τον φόβο ατυχήματος -καθώς από το αντίθετο ρεύμα περνούσαν άλλα αυτοκίνητα- προκειμένου το βαρύ όχημα να ολοκληρώσει την προσπέραση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιες εικόνες κακής οδηγικής συμπεριφοράς από την Κρήτη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τέτοιες εικόνες ωστόσο δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους καθώς διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και στο παρελθόν δεν ήταν λίγες οι φορές που υπήρξαν άνθρωποι που δεν γύρισαν στο σπίτι τους και κοντά στους αγαπημένους τους εξαιτίας της ανευθυνότητας μερικών.

Δείτε το βίντεο του zarpanews.gr:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το Instagram προβάλλει διαφημίσεις προωθώντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Παρατείνεται η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα–Καμίνια–Πάτρα

11:12ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Το νέο βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανυπακοής με σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Αλγερίας ο Ριγιάντ Μαχρέζ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Εξαρθρώθηκε «οικογενειακή επιχείρηση» τα μέλη της οποίας υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές - Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η λεία της

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν - Να τους έχει ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο»

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στο Politico: Όχι σε λευκή επιταγή στις ΗΠΑ - Η ΕΕ να δώσει έμφαση σε κοινωνικές δαπάνες

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρευνα ΕΜΠ: Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην αντλία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο 14χρονη με συμπτώματα μέθης

10:46LIFESTYLE

Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Βγήκε από το σπίτι του και πυροβολούσε στον αέρα με καραμπίνα

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – Πρόεδρος ο Χρήστος Γώγος

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε Αγρίνιο, Σέρρες, Πιερία και Ηλεία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τα γραφεία των ΗΕ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κινεζική κυριαρχία στο Θιβέτ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να χτυπήσει την 9χρονη ανιψιά του με λουρί σκύλου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο στην Πιερία – Το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολώνες και ανετράπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει - Κάζο από το Κατάρ

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

09:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει - «Δεν ξέρουν ότι έχω έρθει εδώ»

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

10:46LIFESTYLE

Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Σάλος με 30χρονη που παρενόχλησε σεξουαλικά δεκάδες άνδρες σε χώρους εργασίας- Της πέρασαν χειροπέδες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν - Να τους έχει ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επικίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου στον δρόμο του Αεροδρομίου μετά από σινιάλο με φώτα και κορνάροντας

08:13LIFESTYLE

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε Αγρίνιο, Σέρρες, Πιερία και Ηλεία

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ