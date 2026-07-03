Χανιά: Οδηγός βυτιοφόρου κάνει επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο του Αεροδρομίου 

Snapshot Ένας οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά έκανε επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από το Αεροδρόμιο Χανίων σε δρόμο με αυξημένη κίνηση.

Ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος αναγκάστηκε να βγει εκτός οδοστρώματος για να αποφύγει ατύχημα λόγω της προσπέρασης.

Η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά αυτή δεν είναι πρωτοφανής στην Κρήτη και έχει προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα στο παρελθόν.

Το περιστατικό επισημαίνει τον κίνδυνο που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές από την ανευθυνότητα ορισμένων οδηγών. Snapshot powered by AI

Ανατριχίλα προκαλεί ένα βίντεο από τα Χανιά στο οποίο έχει καταγραφεί μία ακόμη επικίνδυνη προσπέραση σε δρόμο με αυξημένη κίνηση η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Πρόκειται για τον δρόμο μπροστά από το Αεροδρόμιο Χανίων που αυτές τις ημέρες λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στο νησί, με αποτέλεσμα να παραηρείται πολύ κίνηση. Όπως θα δείτε ασυνείδητος οδηγός βυτιοφόρου ο οποίος έχει αναπτύξει ταχύτητα κάνει σινιάλο με φώτα και πατώντας την κόρνα στον οδηγό που προπορεύεται προκειμένου να κάνει στην άκρη για να περάσει.

Ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος αναγκάστηκε να βγει εκτός οδοστρώματος υπό τον φόβο ατυχήματος -καθώς από το αντίθετο ρεύμα περνούσαν άλλα αυτοκίνητα- προκειμένου το βαρύ όχημα να ολοκληρώσει την προσπέραση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιες εικόνες κακής οδηγικής συμπεριφοράς από την Κρήτη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τέτοιες εικόνες ωστόσο δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους καθώς διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και στο παρελθόν δεν ήταν λίγες οι φορές που υπήρξαν άνθρωποι που δεν γύρισαν στο σπίτι τους και κοντά στους αγαπημένους τους εξαιτίας της ανευθυνότητας μερικών.

Δείτε το βίντεο του zarpanews.gr:

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