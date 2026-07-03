Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα
Ο ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι του 1ου ορόφου
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- Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Παρασκευής.
- Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5:00 και ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα.
- Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται.
- Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες είναι σε εξέλιξη.
Από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό, περίπου τις 5:00 τα ξημερώματα.
Ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα, παρόλο που η πτώση του ανακόπηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται.
Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για ατύχημα, ωστόσο η έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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