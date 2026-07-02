Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις λιμενικές αρχές της Θεσσαλονίκης, όταν ενημερώθηκαν για την πτώση μιας γυναίκας στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Α’ προβλήτα, ακριβώς μέσα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Η διάσωση και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έσπευσε αμέσως ένα περιπολικό όχημα της υπηρεσίας για την παροχή βοήθειας. Την ίδια ώρα, περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί αντέδρασαν γρήγορα και κατάφεραν να ανασύρουν την 59χρονη γυναίκα από το νερό.

Η 59χρονη ανασύρθηκε έχοντας πλήρως τις αισθήσεις της, ενώ αμέσως μετά την ανάσυρση, στο λιμάνι έφτασε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» κυρίως για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η οικεία Λιμενική Αρχή.

Διαβάστε επίσης