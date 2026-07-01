Βόλος: Κρατούμενος έπεσε στη θάλασσα τρεις φορές για να αποφύγει τη μεταφορά του στην Ψυχιατρική

Snapshot Κρατούμενος έπεσε τρεις φορές στη θάλασσα στον Άναυρο Βόλου για να αποφύγει τη μεταφορά του στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου.

Η επέμβαση λιμενικών, αστυνομικών και εθελοντών ναυαγοσωστών ήταν απαραίτητη για τη σύλληψη και ασφαλή μεταφορά του κρατούμενου.

Ο άνδρας προκάλεσε τραυματισμούς σε λιμενικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, δαγκώνοντας έναν από αυτούς.

Η επιχείρηση διάσωσης και ακινητοποίησης του κρατούμενου έγινε με τη συνεργασία υπηρεσιακών και εθελοντικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης σε Λιμενικό, Αστυνομία και Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, που έσπευσαν στην περιοχή του Άναυρου στον Βόλο, αφού άνδρας έπεσε στη θάλασσα για να γλιτώσει τη μεταφορά του στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το gegonota.news, ο 31χρονος που κρατείτο στις φυλακές της Χαλκίδας, μεταφέρθηκε στον Βόλο για εξέταση από την Ψυχιατρική Κλινική του Αχιλλοπούλειου και μόλις τον έβγαλαν από το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το έσκασε και έτρεξε προς τον Άναυρο, όπου πήδηξε στη θάλασσα.

Τον άνδρα πλησίασε με ιδιωτικό σκάφος άλλος άνδρας, τον επιβίβασε και μόλις τον έβγαλε στα βράχια του Αναύρου πάλεψε μαζί του και ο κρατούμενος έπεσε ξανά στην θάλασσα, γιατί δεν ήθελε να βλέπει τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς. Αυτό το σκηνικό επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές.

Μιλώντας στην ίδια ιστοσελίδα ο Βασίλης Ηλιόπουλος, ο άνδρας με το ιδιωτικό σκάφος, ανέφερε ότι «ήταν μια δύσκολη κατάσταση, πέντε άτομα δεν μπορούσαμε να τον συνεφέρουμε. Τραυματίστηκαν λιμενικοί στην προσπάθεια να τον δέσουν και βοήθησε ο ναυαγοστώστης της Action. Δάγκωσε στο χέρι και λιμενικό. Τον βγάλαμε τελικά κολυμπώντας από την θάλασσα».

Και πρόσθεσε: «Η συνδρομή μας με σκάφος ζητηθηκε από την αστυνομία για κρατούμενο που το έσκασε από το Νοσοκομείο και κολυμπουσε στον Αναυρο ανοικτά. Άμεσα πήγαμε στο σημειο , αλλά οχι με το σκάφος της Λέσχης αλλά με βάρκα εθελοντή για να μην αντιμετωπίσουμε αντιδράσεις. Καταφέραμε μετά από λίγο να τον πείσουμε ήρεμα να ανέβει στο σκάφος και σιγά σιγά να τον πηγαίνουμε προς την παραλία. Λίγο πριν βγούμε βλέποντας τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς έξω αφηνίαασε και χωρίς να μπορέσω να τον κρατήσω ξαναβουτηξε. Τον ακολούθησα στο νερό προσπαθώντας να μην τον αφήσω να ανοιχτεί και τον στρίμωξα κοντά στα βράχια. Εκεί ήρθε και ο Λάμπρος ο επόπτης των Ναυαγοσωστών προς βοήθεια μου και καταφέραμε μετά από λίγο να τον οδηγήσουμε σιγά σιγά προς την ακτή. Εκεί πάλι αντέδρασε αλλά με τη επέμβαση λιμενικών και αστυνομικών κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και λίγο αργότερα να τον ασφαλίσουν επάνω σε φορτίο και να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ. Τέλος καλό για μια περίεργη κατάσταση που δεν είναι η πρώτη που έχω κληθεί να διαχειριστώ. Ένα μεγάλο μπράβο και στον Ναυαγοσωστη Λαμπρο για την ηρεμία με την οποία βοήθησε στο συμβάν».

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