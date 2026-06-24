Βόλος: Βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο 276.000 ευρώ από την υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου

Snapshot Στο χρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου βρέθηκαν 276.790 ευρώ, ποσό σχετιζόμενο με την υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου στον Βόλο.

Ο 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι εκβίαζαν τον 13χρονο από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, αποσπώντας συνολικά 370.000 ευρώ.

Ο εκβιασμός ξεκίνησε μετά από παράδοση βεγγαλικών από τον 13χρονο σε ανήλικο φίλο του, που συνδέθηκε με τον 34χρονο.

Οι γονείς του 13χρονου κατήγγειλαν την υπόθεση στην αστυνομία όταν διαπίστωσαν την απώλεια των χρημάτων, οδηγώντας στη σύλληψη του 34χρονου.

Ο 34χρονος έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και το δικαστήριο έχει οριστεί στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου μαθητή στον Βόλο, από έναν 34χρονο και τέσσερις ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 276.790 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου, το οποίο είχε πεθάνει πριν από δύο μήνες.

Αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο 34χρονος έκρυβε τα χρήματα που είχε αποσπάσει εκβιαστικά από τον ανήλικο μαθητή στο σπίτι του θείου του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο της Ασφάλειας Βόλου, παρουσία εισαγγελέα, μπήκε στο διαμέρισμα που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες και βρήκε μέσα στο χρηματοκιβώτιο το μεγάλο αυτό χρηματικό ποσό.

Ο 34χρονος αρνήθηκε και πάλι πως έχει οποιαδήποτε σχέση με τα χρήματα, κάτι που θα προκύψει, όπως λένε αστυνομικές πηγές από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς τόσο το χρηματοκιβώτιο όσο και οι δεσμίδες με τα χαρτονομίσματα ερευνήθηκαν για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος με τέσσερις ακόμη ανήλικους εκβίαζαν από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου τον 13χρονο μαθητή, ο οποίος τους είχε παραδώσει 370.000 ευρώ.

Πώς ξεκίνησαν να εκβιάζουν τον 13χρονο

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί.

Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει τις 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Επίσης του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαινε στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.

Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Ο 13χρονος τους αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Ο 34χρονος δράστης είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το δικαστήριο ορίστηκε να γίνει στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

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