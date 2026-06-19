Βόλος: Τι πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε τον 13χρονο – Του πήρε τα €370.000 σε δύο δόσεις

Snapshot Ο 34χρονος εκβίαζε έναν 13χρονο στο Βόλο και αποσπάστηκε συνολικά 370.000 ευρώ σε δύο δόσεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω της αγοράς τεσσάρων δίκυκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW που πρόδωσαν τον 34χρονο.

Ο εκβιασμός ξεκίνησε όταν ο 13χρονος έδωσε βεγγαλικά σε ανήλικο φίλο του, που τον παρέπεμψε στον 34χρονο με απειλές δικαστικών συνεπειών.

Οι γονείς του 13χρονου κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία μετά την εξαφάνιση των χρημάτων από το σπίτι τους.

Ο 34χρονος και δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση. Snapshot powered by AI

Η αγορά οχημάτων – 4 δίκυκλα και μια μεταχειρισμένη BMW- ήταν αυτή που πρόδωσε τον 34χρονο που εκβίαζε μέσω άλλων ανήλικων τον 13χρονο στο Βόλο και κατάφερε να του αποσπάσει 370.000 ευρω.

Όπως μεταδίδει το magnesianews, ο άτυχος 13χρονος αρχικά παρέδωσε 70.000 ευρώ στον 34χρονο και έπειτα από 15 ημέρες άλλα 300.000.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ που επικαλείται το magnesianews, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί.

Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον, στο χρονικό διάστημα 2 Μαΐου με 14 Ιουνίου, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Επίσης του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαιναν στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.

Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Ο 13χρονος τούς αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Μετά από έρευνες η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δυο ανήλικους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλοι δύο ανήλικοι.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα καθώς όπως φαίνεται είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε ήδη στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.

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