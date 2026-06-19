Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

Ο 34χρονος που είχε 4 ανήλικους για συνεργούς εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του 

Μίλτος Τσεκούρας

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 34χρονος με τέσσερις ανήλικους συνεργούς εκβίασε έναν 13χρονο στο Βό και απέσπασε 370.000 ευρώ.
  • Ο εκβιασμός ξεκίνησε μετά από υπόθεση με βεγγαλικά που ο 13χρονος είχε προμηθευτεί για τα γενέθλιά του.
  • Ο 13χρονος, υπό απειλή, αφαίρεσε σταδιακά τα χρήματα από τις οικονομίες της οικογένειάς του μεταξύ 2 Μαΐου και 14 Ιουνίου.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία των χρημάτων και κατήγγειλαν το περιστατικό στην Ασφάλεια Βόλου.
  • Ο 34χρονος συνελήφθη, αλλά τα κλεμμένα χρήματα δεν βρέθηκαν στον χώρο της έρευνας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκβίαση.
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Μια πρωτοφανής υπόθεση εκβιασμού σε βάρος ενός 13χρονου μαθητή, με λεία που αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 370.000 ευρώ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας στον Βόλο.

Πρωταγωνιστές είναι ένας 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να ανάγκασαν το 13χρονο να αποσπάσει τα χρήματα από το ίδιο του το σπίτι υπό το καθεστώς διαρκούς απειλής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, ο οποίος είναι γιος γνωστού επιχειρηματία της περιοχής, προμηθεύθηκε βεγγαλικά, τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιήσει για το πάρτι των γενεθλίων του. Ένας ανήλικος φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει ορισμένα από αυτά, ανοίγοντας έτσι τον κύκλο της ψυχολογικής πίεσης για το θύμα.

Λίγο αργότερα, ο φίλος του ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε τα πυροτεχνήματα στον 34χρονο, ο οποίος δήθεν συνελήφθη από τις αρχές. Με το πρόσχημα αυτό και τρομοκρατώντας τον 13χρονο πως τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του θα βρεθούν κατηγορούμενοι, ξεκίνησε ο εκβιασμός. Υπό τον φόβο των συνεπειών, το διάστημα από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, ο μαθητής αφαίρεσε σταδιακά 370.000 ευρώ από τις οικονομίες της οικογένειας. Οι δράστες φρόντισαν μάλιστα να τον πείσουν πως τα τεράστια αυτά ποσά προορίζονταν για τα νομικά έξοδα του υποτιθέμενου συλληφθέντα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Ιουνίου, όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία των χρημάτων. Το παιδί λύγισε και εξομολογήθηκε τον εφιάλτη που βίωνε επί ενάμιση μήνα, κατονομάζοντας τα πρόσωπα στα οποία παρέδιδε τα μετρητά. Η οικογένεια προχώρησε άμεσα σε καταγγελία, κινητοποιώντας την Ασφάλεια Βόλου, η οποία μετά από έρευνες ταυτοποίησε τον 34χρονο και δύο ανήλικους, 15 και 17 ετών. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ταυτοποιηθούν ακόμη δύο ανήλικοι συνεργοί.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στον χώρο, δεν βρέθηκαν τα κλεμμένα μετρητά, γεγονός που υποδηλώνει πως ο δράστης είχε προνοήσει να τα αποκρύψει σε διαφορετικό σημείο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκβίαση, και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Βόλου.

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