Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού - Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διάζωμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: