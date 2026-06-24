Ηράκλειο: Άνω-κάτω γλέντι με 2.000 κόσμο από «μπαλωθιές»

Snapshot Συνελήφθη 26χρονος πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου στο Ηράκλειο για άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι με 2.000 άτομα.

Ο συλληφθείς πυροβόλησε στον αέρα με εννιάρι πιστόλι, προκαλώντας αναστάτωση και διακοπή του προγράμματος.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα λόγω αυστηροποιημένων διατάξεων για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατασχέθηκαν όπλα και μαχαίρια από την κατοικία του, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς με τον αδελφό του.

Ο 26χρονος υποστηρίζει ότι πυροβόλησε προειδοποιητικά για να αποτρέψει σοβαρό επεισόδιο μετά από παρεξήγηση στο γλέντι. Snapshot powered by AI

Άδοξο τέλος είχε κρητικό γλέντι σε μεγάλο οικισμό του Δήμου Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, στο γλέντι στο οποίο συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα ο 26χρονος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με εννιάρι πιστόλι. Η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα ο λυράρης να διακόψει άμεσα το πρόγραμμα και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις πρόσφατες αυστηροποιημένες διατάξεις που αφορούν την οπλοφορία και την οπλοχρησία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός πρόεδρος είναι κάτοχος άδειας σκοπευτικού συλλόγου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη άδεια δεν φέρεται να δικαιολογεί τη μεταφορά και κατοχή του όπλου στον χώρο της εκδήλωσης.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του 26χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιστόλι και μαχαίρια. Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς και ο αδελφός του νεαρού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος, που δηλώνει συντετριμμένος με την εξέλιξη, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν ήθελε να παίξει μπαλωθιές στο πλαίσιο του γλεντιού. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, αντιλήφθηκε κάποιο περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση, και έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει την εκδήλωση σοβαρότερου επεισοδίου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, των πυροσβολισμών φέρεται να προηγήθηκε παρεξήγηση με πρόσωπο που βρισκόταν στο γλέντι, κι ο διαπληκτισμός ενδεχομένως έπαιρνε δυσάρεστη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

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