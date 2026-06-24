Άγρια καταδίωξη στη Βάρκιζα: Ύποπτοι απάτης τράκαραν και παράτησαν όχημα γεμάτo χρήματα

Snapshot Στη Βάρκιζα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το απόγμα της Τετάρτης 24/6 με σύγκρουση ενός οχήματος που επέβαιναν δύο νεαροί με άλλα αυτοκίνητα.

Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα μετά τη σύγκρουση και τράπηκαν σε φυγή προς την πλαζ.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε άμεσα και αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) στην περιοχή στη Βάρκιζα.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια καταδίωξης, όχημα που επέβαιναν δύο νεαροί συγκρούστηκε με άλλα οχήματα.

Οι επιβαίνοντες, μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή με κατεύθυνση την πλαζ για να κρυφτούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν εξαπατήσει συμπολίτες μας,ωστόσο έγιαναν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα που εγκατέλειψαν οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν διάσπαρτα χαρτονομίσματα.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού των δύο ατόμων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Βάρκιζας.

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