Κουφονήσια: «Πήγαν για μπάνιο, φαγητό και κατέρρευσε στο δωμάτιο», λέει ο δήμαρχος

Snapshot Μια 23χρονη Ελληνίδα πέθανε ξαφνικά στο Κουφονήσι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της.

Οι γιατροί προσπάθησαν να τη σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα και θα διευκρινιστούν μέσω νεκροψίας

νεκροτομής στη Νάξο.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Κουφονησίου. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Κουφονήσι ο ξαφνικός θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας, η οποία βρισκόταν στο νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε περάσει το βράδυ της Τρίτης χωρίς να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αρχικά επισκέφθηκε κατάστημα εστίασης όπου πήγε για φαγητό μαζί με τον φίλο της και αμέσως μετά επέστρεψαν στο δωμάτιό τους για να ξεκουραστούν. Η νεαρή αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Κουφονησίου, Δημήτρης Λιανός, ανέφερε πως «οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, έδωσαν αγώνα για να σώσουν τη νεαρή γυναίκα, ωστόσο δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή». Όπως σημείωσε, «τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα οδυνηρό περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα κορίτσι μόλις 23 ετών που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή».

«Είχαν πάει για μπάνιο, μετά για φαγητό και όταν γύρισαν στο δωμάτιο η κοπέλα έπαθε κάτι αιφνίδιο και έφυγε από τη ζωή», συμπλήρωσε.

Μετά τη διαπίστωση του θανάτου της, η σορός της μεταφέρθηκε στη Νάξο, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατό της.

Διαβάστε επίσης