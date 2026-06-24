Θρίλερ με νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια

Snapshot Μια 23χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή στα Κουφονήσια μετά από ξαφνική αδιαθεσία στο δωτιο ξενοδοου.

Δύο γιατροί στο ξενοδοχείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς επιτυχία.

Η σορός δεν φέρει μώλωπες ή τραύματα, ενώ ο φίλος της ανέφερε ότι είχε αλλεργίες.

Ο φίλος της κρατείται στο τμήμα και το δωμάτιο έχει αποκλειστεί για έρευνα από το εγκληματολογικό.

Η σορός θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά και δεν φαίνεται να πρόκειται για έγκλημα. Snapshot powered by AI

Θρίλερ στα Κουφονήσια με τον ξαφνικό θάνατο μιας 23χρονης κοπέλας.

Η νεαρή κοπέλα είχε πάει για φαγητό μαζί με τον φίλο της και αμέσως μετά επέστρεψαν στο δωμάτιό τους. Η νεαρή αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Ο φίλος της βγήκε από το δωμάτιο φωνάζοντας βοήθεια. Στο ξενοδοχείο έτυχε να βρίσκονται δύο γιατροί οι οποίοι έσπευσαν να παραχωρήσουν τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο η νεαρή κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός τη άτυχης κοπέλας δεν φέρει μώλωπες ή κάποιο τραύμα. Ο φίλος της κατάθεσε στις Αρχές ότι η νεαρή κοπέλα είχε αλλεργίες.

Ο φίλος της που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, κρατείται στο τμήμα της περιοχής καθώς το δωμάτιο είναι αποκλεισμένο καθώς εκεί βρίσκονται αστυνομικοί του εγκληματολογικού και ερευνούν για τυχόν στοιχεία.

Η σορός αναμένεται να πάει στην ιατροδικαστική του Πειραιά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχουμε έγκλημα αλλά ο νεαρός παραμένει στο τμήμα.