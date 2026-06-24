Θρίλερ με νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια

ΜΑζί με την κοπέλα ήταν και ο φίλος της

Κατερίνα Ρίστα

Θρίλερ με νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια

Κουφονήσια

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 23χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή στα Κουφονήσια μετά από ξαφνική αδιαθεσία στο δωτιο ξενοδοου.
  • Δύο γιατροί στο ξενοδοχείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς επιτυχία.
  • Η σορός δεν φέρει μώλωπες ή τραύματα, ενώ ο φίλος της ανέφερε ότι είχε αλλεργίες.
  • Ο φίλος της κρατείται στο τμήμα και το δωμάτιο έχει αποκλειστεί για έρευνα από το εγκληματολογικό.
  • Η σορός θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά και δεν φαίνεται να πρόκειται για έγκλημα.
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Θρίλερ στα Κουφονήσια με τον ξαφνικό θάνατο μιας 23χρονης κοπέλας.

Η νεαρή κοπέλα είχε πάει για φαγητό μαζί με τον φίλο της και αμέσως μετά επέστρεψαν στο δωμάτιό τους. Η νεαρή αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Ο φίλος της βγήκε από το δωμάτιο φωνάζοντας βοήθεια. Στο ξενοδοχείο έτυχε να βρίσκονται δύο γιατροί οι οποίοι έσπευσαν να παραχωρήσουν τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο η νεαρή κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός τη άτυχης κοπέλας δεν φέρει μώλωπες ή κάποιο τραύμα. Ο φίλος της κατάθεσε στις Αρχές ότι η νεαρή κοπέλα είχε αλλεργίες.

Ο φίλος της που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, κρατείται στο τμήμα της περιοχής καθώς το δωμάτιο είναι αποκλεισμένο καθώς εκεί βρίσκονται αστυνομικοί του εγκληματολογικού και ερευνούν για τυχόν στοιχεία.

Η σορός αναμένεται να πάει στην ιατροδικαστική του Πειραιά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχουμε έγκλημα αλλά ο νεαρός παραμένει στο τμήμα.

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