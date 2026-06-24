Την Πέμπτη (25/6) στη Λιβαδειά η κηδεία του Τάκη Γκώνια

Snapshot Η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στη Λιβαδειά.

Ο Τάκης Γκώνιας, παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής, πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε τον θάνατό του, τιμώντας τη συνεισφορά του στην ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Γκώνιας είχε διαγράψει σημαντική καριέρα σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής, η Σπόρτινγκ Χιχόν και άλλες ελληνικές και ξένες ομάδες. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Πέμπτης στην Λιβαδειά θα γίνει η κηδεία του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τάκη Γκώνια.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στη πένθος το πρωί της Τετάρτης (24/6), στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τάκη Γκώνια σε ηλικία 54 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός, δεδομένου ότι ο εκλιπών φόρεσε την φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας και με τα «χρώματα» της έκανε όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να ακολουθήσει μία σπουδαία καριέρα διαδοχικά σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Μεσσίνα και Κροτόνε.

Η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα τελεστεί το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

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