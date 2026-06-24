Τάκης Γκώνιας: Η καριέρα του στο ποδόσφαιρο και την προπονητική

Snapshot Ο Τάκης Γκώνιας είχε σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής σε ελληνικές και ξένες ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης.

Εμφανίστηκε δύο φορές στην Εθνική Ελλάδας, σκοράροντας στην πρώτη του συμμετοχή με πέναλτι.

Μετά την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο, εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής και επαγγελματίας στο γκολφ πριν επιστρέψει ως προπονητής.

Στην προπονητική του καριέρα, είχε εμπειρία σε ομάδες όπως η Καλλιθέα, ο Βόλος και ο Εργοτέλης, με αξιοσημείωτη νίκη επί του Ατρόμητου στο Κύπελλο Ελλάδας.

Το 2021 ανέλαβε την αιγυπτιακή Πίραμιντς και έγινε ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Αφρική με ετήσιες απολαβές 450.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Η είδηση του αδόκητου χαμού του Τάκη Γκώνια έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στις ποδοσφαιρικές πιάτσες, με τον θάνατό του να σκορπίζει θλίψη στον χώρο του αθλήματος.

Ο Τάκης Γκώνιας, που τα τελευταία χρόνια εκτελούσε χρέη προπονητή, είχε κάνει μεγάλη καριέρα στη χώρα μας, ενώ έπαιξε και σε ομάδες του εξωτερικού. Γεννημένος στη Λιβαδειά, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στο Κυριάκι Βοιωτίας, τον τόπο καταγωγής του και συγκεκριμένα στον Π.Σ. Παναθηναϊκό.

Το ταλέντο του τον έκανε ξεχωρίζει, και γρήγορα κατηφόρισε στη Λιβαδειά, για να αγωνιστεί στον τοπικό Λεβαδειακό. Έμεινε στην ομάδα των Βοιωτών για μία τετραετία (1998-2002) έχοντας 64 συμμετοχές με 11 γκολ. Το καλοκαίρι του '92 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στον Ολυμπιακό, με τον οποίο αγωνίστηκε και στο Champions League.

Στο λιμάνι έμεινε για τέσσερα χρόνια (1992-1996, 57 συμμ.), κι ακολούθως έπαιξε σε:

1996–1998 Ηρακλής Θεσσαλονίκης 33 συμμ. 7 γκολ

1998–1999 Σπόρτινγκ Χιχόν 10 συμμ. 1 γκολ

1999–2000 Πανηλειακός 27 συμμ. 5 γκολ

2000–2002 Πανιώνιος 42 συμμ. 7 γκολ

2002–2003 Ηρακλής Θεσσαλονίκης 29 συμμ. 6 γκολ

2003–2004 Ολυμπιακός 16 συμμ. 1 γκολ

2004–2005 Μεσσίνα 3 συμμ.

2005 Κροτόνε

Εθνική Ελλάδας

Στις 19 Αυγούστου 1997 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, σημειώνοντας με εκτέλεση πέναλτι το τελικό 2–1 επί της Κύπρου. Έξι μήνες αργότερα χρίστηκε για δεύτερη και τελευταία φορά διεθνής, επίσης κατά την πρώτη θητεία του στον Ηρακλή και πάλι αντικαθιστώντας στο 46' της φιλικής αναμέτρησης τον Κώστα Φραντζέσκο.

Ο Τάκης Γκώνιας στην προπονητική, μέσω... γκολφ

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου, ενώ ασχολήθηκε με το γκολφ, φτάνοντας στο επαγγελματικό επίπεδο με τον Όμιλο Γκολφ της Γλυφάδας.

Τελικά, επέστρεψε στη μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε τη νέα του καριέρα το 2013 από τη Γλυφάδα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την ομάδα της Επισκοπής (Οκτώβριος 2015 - Δεκέμβριος 2015).

Από 28 Ιουλίου έως 17 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν προπονητής στην Καλλιθέα, την οποία καθοδήγησε σε 8 επίσημους αγώνες με απολογισμό 2 νίκες και 6 ήττες. Μεγαλύτερη προπονητική του επιτυχία το διάστημα αυτό ήταν η νίκη της Καλλιθέας επί του Ατρόμητου με σκορ 1–0 για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (1 Δεκεμβρίου 2016).

Ακολούθως, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Βόλο, ενώ τον Αύγουστο του 2017 ανέλαβε προπονητής του Εργοτέλη, ο οποίος βρισκόταν στο πρωτάθλημα της Football League.

Στις 29 Ιουνίου 2021 προσελήφθη από την αιγυπτιακή Πίραμιντς που αγωνιζόταν στην Α' Κατηγορία της Αιγύπτου. Μάλιστα, έγινε ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής σε ολόκληρη την Αφρική με απολαβές 450.000 ευρώ.