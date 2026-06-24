Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

Snapshot Ο Τάκης Γκώνιας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, πέθανε σε ηλικία 54 ετών, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδειακός.

Ο Γκώνιας ξεκίνησε την καριέρα του στον Λεβαδειακό και αγωνίστηκε στην ομάδα για πέντε χρόνια.

Ήταν γνωστός για το ήθος, την προσωπικότητα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο θάνατός του ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, που πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της και ευχήθηκε δύναμη στους οικείους του. Snapshot powered by AI

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον χώρο του ποδοσφαίρου ο θάνατος του Τάκη Γκώνια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Την είδηση του χαμού του, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδειακός.

Ο χαμός του Τάκη Γκώνια, έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη».

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