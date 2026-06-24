Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στην Κερατέα

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην Κερατέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 17:00, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

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