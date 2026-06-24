Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου στην Κυψέλη

Snapshot Έχει εξαφανιστεί ο 16χρονος Μοχάμεντ Μοχάμεντ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη το βράδυ της 23ης Ιουνίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε την εξαφάνιση στις 24 Ιουνίου λόγω πιθανών κινδύνων για τη ζωή του ανηλίκου.

Ο Μοχάμεντ έχει ύψος 1,55 μέτρα, είναι αδύνατος με καστανά μαλλιά και μάτια, ενώ το ντύσιμό του την ημέρα εξαφάνισης είναι άγνωστο.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού», την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000, τα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 16χρονου Μοχαμεντ Μοχάμεντ, από την Αίγυπτο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης (23/06) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Κυψέλης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου σήμερα, Τετάρτη (24/06) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ (ον) Μοχάμεντ (επ) έχει ύψος 1.55 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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