Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 83χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Δικέλλων

Snapshot Ένας 83χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην παραλία Δικέλλων Αλεξανδρούπολης.

Του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από λουόμενους πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης διεξάγει προανάκριση για το περιστατικό.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία

νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/6) στην παραλία Δικέλλων Αλεξανδρούπολης, όπου ένας 83χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης, στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν αρχικά πρώτες βοήθειες από λουόμενους που βρίσκονταν στο σημείο, πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό έχει αναλάβει προανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του νοσοκομείου.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται.

Με πληροφορίες από evros24.gr

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