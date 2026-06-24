Πέθανε η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση θανάτου της Πανδώρας Παφίλη, σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Πανδώρας Παφίλη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, μετά από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 63 ετών.

Η Πανδώρα Παφίλη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Από το 1992 μέχρι και σήμερα συνέδεσε την επαγγελματική της διαδρομή με τον Ρ/Σ «Αθήνα 9.84», όπου εργάστηκε στο συντονισμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, στο ελεύθερο και το πολιτικό ρεπορτάζ, στη σύνταξη και εκφώνηση των ειδήσεων αλλά και στην παραγωγή εκπομπών.

Η Πανδώρα Παφίλη υπήρξε μια δημοσιογράφος εξαιρετικά ικανή στην εργασία της, με υψηλό ήθος και συναδελφική συμπεριφορά. Εργάστηκε με ζήλο και ευπρέπεια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς, μοίρα άδικη της στέρησε πρόωρα τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη σε όλους όσοι τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά την καλή συνάδελφο και συλλυπείται την οικογένεια και τους φίλους της. Τα στοιχεία της κηδείας της Πανδώρας Παφίλη θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

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