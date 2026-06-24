Πέθανε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε»
Ο γνωστός αρχιτέκτονας μηχανικός και ενεργός σχολιαστής των social media, Ευστάθιος Στάικος, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις χθες μόλις στα 44 του χρόνια
Πρόωρα έφυγε από την ζωή, σε ηλικία μόλις 44 ετών, ο αρχιτέκτονας μηχανικός Στάθης Στάικος. Ο εκλιπών είχε γίνει ευρύτερα γνωστός στον ψηφιακό κόσμο με το ψευδώνυμο Iskar Azif.
Μέσα από την έντονη διαδικτυακή του παρουσία και την οξύνοιά του, είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα «Παραιτηθείτε» και «Μένουμε ευρώπη», αφήνοντας ένα απολύτως διακριτό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο.
Θλίψη στον τεχνικό κόσμο της Βοιωτίας
Η είδηση για την ξαφνική απώλεια ενός επιστήμονα με τόσο ξεχωριστή προσωπικότητα συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής του εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη του για τον αδόκητο θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου.