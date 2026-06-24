Πέθανε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε»

Πρόωρα έφυγε από την ζωή, σε ηλικία μόλις 44 ετών, ο αρχιτέκτονας μηχανικός Στάθης Στάικος. Ο εκλιπών είχε γίνει ευρύτερα γνωστός στον ψηφιακό κόσμο με το ψευδώνυμο Iskar Azif.

Πεθανε 44 ετων ο Σταθης Σταϊκος, ο "Ισκαρ Αζιφ" του facebook, γνωστος για τον αντιΣυριζα αγωνα του, πρωτοστατησε στο Μενουμε Ευρωπη (οπου τον ειχα γνωρισει) και στο Φυγετε.

Ο δεξια ειναι στη φωτο.

Πολυ καλη ψυχη, στεναχωρεθηκα τρομερα, μολις το εμαθα.



Ο Θεος να τον συγχωρεσει. pic.twitter.com/mnng3gpn3E — Evgenios Tzavaras ?? (@EvgeniosTzav) June 23, 2026

Μέσα από την έντονη διαδικτυακή του παρουσία και την οξύνοιά του, είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα «Παραιτηθείτε» και «Μένουμε ευρώπη», αφήνοντας ένα απολύτως διακριτό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο.

R.i.p φιλε Iskar Azif

Σοκ.. θλιβερό. Τόσο νεος — ASTARTE-31OCT (@Astarte_31OCT) June 23, 2026

Θλίψη στον τεχνικό κόσμο της Βοιωτίας

Η είδηση για την ξαφνική απώλεια ενός επιστήμονα με τόσο ξεχωριστή προσωπικότητα συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής του εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη του για τον αδόκητο θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου.

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