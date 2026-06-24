Θλίψη για την 36χρονη γιατρό που πέθανε στη γέννα του παιδιού της - «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την προγραμματισμένη αεροδιακομιδή στην Αθήνα, κατέληξε πριν απογειωθεί το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ.

Μιχάλης Παπαδάκος

Θλίψη για την 36χρονη γιατρό που πέθανε στη γέννα του παιδιού της - «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 36χρονη γιατρός Μάγδα Πασβούρη από τη Μυτιλήνη πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού λόγω σοβαρών επιπλοκών.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την προγραμματισμένη αεροδιακομιδή στην Αθήνα, κατέληξε πριν απογειωθεί το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ.
  • Η Μάγδα εργαζόταν στη μονάδα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της.
  • Ο θάνατός της έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινότητα, με συλλυπητήρια προς την οικογένειά της και τον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της.
  • Η Μάγδα περιγράφεται ως ένας δοτικός και χαμογελαστός άνθρωπος που πάντα βοηθούσε τους άλλους.
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Ανείπωτη είναι η θλίψη για τον αδόκητο χαμό της Μάγδας Πασβούρη από τη Μυτιλήνη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την ώρα που έφερνε στον κόσμο το νεογνό, που θα μεγαλώσει χωρίς τη μητέρα του.

Η 36χρονη γιατρός παρουσίασε επιπλοκές, επρόκειτο να διακομισθεί με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της. Ο πόνος στον τόπο καταγωγής της, τον Σκόπελο Γέρας, αλλά και στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου εργαζόταν για χρόνια στη μονάδα επειγόντων περιστατικών, είναι μεγάλος.

Όλοι όσοι τη γνώριζαν μιλούσαν για μια πολύ γλυκιά κοπέλα, που ήταν συνεχώς μέσα στο χαμόγελο και αποτελούσε σημείο αναφοράς μεταξύ των συναδέλφων της.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Η 36χρονη Μάγδα παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές κατά τον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να την παραλάβει, η 36χρονη κατέληξε. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρμοδίως.

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«Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

Συγκινημένος ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Στράτος Κλεάνθης αποχαιρέτησε την Μάγδα Πασβούρη.

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, στο οποίο προσφάτως διορίστηκε, θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο. Δύναμη, πολύ δύναμη».

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«Ήταν δοτικός άνθρωπος, πάντα έτρεχε για τους άλλους»

Η πρόεδρος της Αγιάσου (κωμόπολη στη Λέσβο), Διαμάντω Ρουγκέλλη μίλησε στο LesvosNews και περιέγραψε τη Μάγδα Πασβούρη ως έναν άνθρωπο βαθιά δοτικό. «Η Μάγδα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας δοτικός άνθρωπος. Πάντα έτρεχε για τους άλλους».

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