Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

Η τραγική είδηση σκόρπισε τη θλίψη στο νησί

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 36χρονη γιατρός κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές στον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
  • Η γυναίκα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου και κατέληξε κατά την άφιξή της.
  • Η 36χρονη εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και ήταν γνωστή για το αίσθημα καθήκοντος και την προσφορά της.
  • Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονο πένθος στην οικογένειά της, στους συναδέλφους της και στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
  • Αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού θα διερευνηθούν αρμοδίως.
Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Μυτιλήνη η είδηση του θανάτου 36χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε κατά τον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, η 36χρονη διασωληνώθηκε μετά τις επιπλοκές, νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα κατέληξε όταν η πτήση έφτασε στην Αθήνα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της, αλλά και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, η 36χρονη ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια είχε προσληφθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς, μια εξαιρετική γιατρό, που δεν λογάριαζε κόπο όταν υπήρχε ανάγκη.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο. Μια γυναίκα που υπηρέτησε την υγεία με συνέπεια, ευγένεια και αίσθημα καθήκοντος.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει. Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρμοδίως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «ψήνεται» στον «θερμικό θόλο» - «Είναι μόνο η αρχή ενός ιδιαίτερα θερμού καλοκαιριού»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, εξετράπη της πορείας και έπεσε σε σταθμευμένα Ι.Χ.

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε αρχαία κρυψώνα θησαυρού σε βιβλική πόλη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Επτά άγνωστες συνθέσεις του Μότσαρτ παρουσιάστηκαν στη Γαλλία μετά από 200 χρόνια

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτοι οι επιστήμονες: Μετεωρίτης στην Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη «χαμένου» πλανήτη από τις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0: Έδωσε απαντήσεις ο ρέκορντμαν Κριστιάνο Ρονάλντο - Δείτε τα γκολ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.600.000 ευρώ

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές τρόμου σε χωριό της Αχαΐας: Άγρια συμπλοκή εργατών γης –– Μία τραυματίας

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα οι 26οι Deaflympics το 2029 - Το ταξίδι ξεκίνησε με τη συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία εφάρμοσε την ευθανασία σε παιδί κάτω των 12 ετών για πρώτη φορά

21:38ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Το μεγάλο λάθος της Αμερικής στο Ιράν

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 23/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 74 εκατ. ευρώ

21:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε 6.926 μη μισθωτούς - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

21:15WHAT THE FACT

Oryzias latipes: Το ψάρι - πρωταθλητής από την Ιαπωνία που κάνει σεξ 27 φορές την ημέρα - Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μετά τη ...10η φορά

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική μείωση στα θύματα από τροχαία σημείωσε η Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη

21:08ΕΘΝΙΚΑ

Σοβαρές τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα F-16 - Δύο εμπλοκές

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 84χρονος ενώ κολυμπούσε στον Μακρύγιαλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές τρόμου σε χωριό της Αχαΐας: Άγρια συμπλοκή εργατών γης –– Μία τραυματίας

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία εφάρμοσε την ευθανασία σε παιδί κάτω των 12 ετών για πρώτη φορά

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο – 6 συλλήψεις απο το 2025 αλλα κυκλοφορουσε ελευθερος

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο - Είχε κατάγματα σε 21 οστά

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0: Έδωσε απαντήσεις ο ρέκορντμαν Κριστιάνο Ρονάλντο - Δείτε τα γκολ

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στο νοσοκομείο 16χρονος λουόμενος που τραυματίστηκε στον αυχένα

20:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ βγήκαν στους δρόμους και... ζητιανεύουν ...για να πληρώσουν το ρεύμα τους - Το βίντεο που αναστάτωσε την Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ