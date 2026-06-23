Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

Snapshot Μια 36χρονη γιατρός κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές στον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Η γυναίκα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου και κατέληξε κατά την άφιξή της.

Η 36χρονη εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και ήταν γνωστή για το αίσθημα καθήκοντος και την προσφορά της.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονο πένθος στην οικογένειά της, στους συναδέλφους της και στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού θα διερευνηθούν αρμοδίως. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Μυτιλήνη η είδηση του θανάτου 36χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε κατά τον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, η 36χρονη διασωληνώθηκε μετά τις επιπλοκές, νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα κατέληξε όταν η πτήση έφτασε στην Αθήνα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της, αλλά και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, η 36χρονη ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια είχε προσληφθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς, μια εξαιρετική γιατρό, που δεν λογάριαζε κόπο όταν υπήρχε ανάγκη.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο. Μια γυναίκα που υπηρέτησε την υγεία με συνέπεια, ευγένεια και αίσθημα καθήκοντος.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει. Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρμοδίως.

Διαβάστε επίσης