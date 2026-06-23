Καβάλα: Στο νοσοκομείο 16χρονος λουόμενος που τραυματίστηκε στον αυχένα

Snapshot Ένας 16χρονος λουόμενος από τη Βουλγαρία τραυματίστηκε στον αυχένα στην παραλία της Κεραμωτής στην Καβάλα.

Ο νεαρός έλαβε πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και λουόμενους πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η Λιμενική Αρχή Κεραμωτής ενημερώθηκε και διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένας 16χρονος λουόμενος από τη Βουλγαρία τραυματίστηκε στον αυχένα σήμερα το πρωί στην παραλία της Κεραμωτής στην Καβάλα.

Η Λιμενική Αρχή της Κεραμωτής ενημερώθηκε για το περιστατικό και στον 16χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και τους λουόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

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