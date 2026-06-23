Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου

Η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 20:30 σε βασικούς άξονες της Αθήνας 

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα Τρίτη θα ισχύσουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω των αγώνων δρόμου SNF Nostos Run 2026 από τις 06:00 έως τη λήξη της εκδήλωσης.
  • Η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 20:30 στις λεωφόρους Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Συγγρού, Βασ. Αμαλίας και σε πολλές κεντρικές οδούς και παράδρομους των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας.
  • Απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων στις κλειστές διαδρομές, εκτός από συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους στις λεωφόρους Βασ. Σοφίας & Ρηγίλλης και Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β’.
  • Προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς, όπως μέσω Καλλιρρόης, Αμβρ. Φραντζή, Φιλολάου, Υμηττού, Μιχαλακοπούλου, Λεωφ. Βουλιαγμένης, καθώς και μέσω λεωφόρων Αλεξάνδρας, Πατησίων και Εξαρχείων.
  • Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας της εκδήλωσης με αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση των απαγορεύσεων στάσης και στάθμευσης.
Snapshot powered by AI

Κλειστοί θα είναι σήμερα, Τρίτη, κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 20:30 ώρα έως το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση αυτών κατά το χρονικό διάστημα από τις 06:00′ ώρα έως το πέρας της εκδήλωσης, στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς, περιοχής Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας, ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ριζάρη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη
  • Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ευτυχίδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρέα, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας.
  • Πλ. Συντάγματος.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορία και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού:

  • Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00′ έως 23:00′.
  • Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και το Δέλτα Φαλήρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00′ έως 23:00′.
  • Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης έως το ύψος της οδού Φραντζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00′ έως 23:00′.
  • Παράδρομος Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Ταγματάρχου Πλέσσα και Λυσικράτους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 19:00′ έως 23:00′.
  • Παράδρομος Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
  • Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμβρ. Φραντζή και της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βουλιαγμένης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αιόλου και της Πλ. Συντάγματος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιπποκράτους και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.
  • Κλεάνθους, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
  • Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00′ έως 23:00′.
  • Δημοσθένους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λάμπρου Κατσώνη και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00′ έως 23:00′.
  • Ταγματάρχου Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και του παραδρόμου της Λεωφ. Συγγρού με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00′ έως 23:00′.
  • Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00′ έως 23:00′.
  • Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ του παραδρόμου της Λεωφ. Συγγρού και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 06:00′ έως 23:00′ και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από 19:00′ έως 23:00′ και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από τη διαδρομή, κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Ρηγίλλης
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β’.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια :

Από Λεωφ. Συγγρού προς κέντρο Αθηνών:

  • Λεωφ. Συγγρού – δεξιά Καλλιρρόης – δεξιά Αμβρ. Φραντζή – αριστερά Κάρπου – συνέχεια Φιλολάου – συνέχεια Υμηττού κ.λπ. προς Μιχαλακοπούλου ή Λεωφ. Κατεχάκη.
  • Λεωφ. Συγγρού – δεξιά Καλλιρρόης – δεξιά Αμβρ. Φραντζή – αριστερά Κάρπου – δεξιά Λεωφ. Βουλιαγμένης – συνέχεια μέσω Βύρωνα – περιφερειακή Λεωφ. Κατεχάκη.

Από Λεωφ. Μεσογείων ή Λεωφ. Κηφισίας προς κέντρο Αθηνών:

  • Λεωφ. Μεσογείων – δεξιά Φειδιππίδου – συνέχεια Λεωφ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κ.λπ.
  • Λεωφ. Κηφισίας – δεξιά Λεωφ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κ.λπ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική μείωση στα θύματα από τροχαία σημείωσε η Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη

21:08ΕΘΝΙΚΑ

Σοβαρές τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα F-16 - Δύο εμπλοκές

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 84χρονος ενώ κολυμπούσε στον Μακρύγιαλο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Μειωμένη η ένταση της πυρκαγιάς - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026:Το ιστορικό γκολ του Ρονάλντο στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν

20:44ΚΟΣΜΟΣ

«Επόμενη απειλή ο άξονας Τουρκίας - Συρίας - Κατάρ» δηλώνει ισραηλινός υπουργός - «Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι σαν συνέδριο βίγκαν στα KFC»

20:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ βγήκαν στους δρόμους και... ζητιανεύουν ...για να πληρώσουν το ρεύμα τους - Το βίντεο που αναστάτωσε την Κίνα

20:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρόνι Σεϊκέλι: Ο άλλος «Έλληνας» που έπαιξε στους Μαϊάμι Χιτ πριν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθανασίου: Προτιμότερη η ισχύουσα διάταξη για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στο νοσοκομείο 16χρονος λουόμενος που τραυματίστηκε στον αυχένα

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης διέρρευσε προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της Meta

20:00ΥΓΕΙΑ

Σοβαρός κίνδυνος για τα μάτια αν κάνετε αυτό το λάθος με το πιστόλι μασάζ

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου

19:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτική η βαλλιστική για τα Βορίζια: 124 κάλυκες, 13 όπλα και το 9άρι που συνδέει 3 υποθέσεις σε βάθος πενταετίας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη με τον Τραμπ - Δεν επιθυμώ να συνεχιστεί η αντιπαράθεση»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε τουριστικό σημείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο από ανταλλαγή πυρών αστυνομίας- εμπόρων ναρκωτικών

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Έτος σταθμός το 2026 για το Πολεμικό Ναυτικό - Ξεκίνησαν οι δοκιμές στην θάλασσα για την Φρεγάτα «Φορμίων» -Πότε παραλαμβάνουμε τις επόμενες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο – 6 συλλήψεις απο το 2025 αλλα κυκλοφορουσε ελευθερος

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο - Είχε κατάγματα σε 21 οστά

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικός καύσωνας παραλύει την Ευρώπη - Δεκάδες νεκροί και πνιγμένοι - Κλείνει ο πύργος του Άιφελ, σταματούν τα τρένα - Δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

20:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ βγήκαν στους δρόμους και... ζητιανεύουν ...για να πληρώσουν το ρεύμα τους - Το βίντεο που αναστάτωσε την Κίνα

16:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο νέος σχολικός χάρτης 2026-2027: 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά καταργούνται - Πού ιδρύονται νέες μονάδες

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Η «σκιώδης» κυβέρνηση του Τσίπρα – Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

20:44ΚΟΣΜΟΣ

«Επόμενη απειλή ο άξονας Τουρκίας - Συρίας - Κατάρ» δηλώνει ισραηλινός υπουργός - «Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι σαν συνέδριο βίγκαν στα KFC»

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026:Το ιστορικό γκολ του Ρονάλντο στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν

20:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρόνι Σεϊκέλι: Ο άλλος «Έλληνας» που έπαιξε στους Μαϊάμι Χιτ πριν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ