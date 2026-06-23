Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Μειωμένη η ένταση της πυρκαγιάς - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω, με την επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχίζεται έπειτα από πολλές ώρες.

Σημαντικό πυροθερμικό φορτίο και εύφλεκτα υλικά παραμένουν στο εσωτερικό του κτιρίου, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση.

Κατέρρευσε τμήμα της οροφής κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Δεν υπήρχαν άνθρωποι στο εργοστάσιο τη στιγμή της πυρκαγιάς, ενώ η αιτία της φωτιάς δεν έχει διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χώρο εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν πολύωρη μάχη με τις εστίες φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ένταση της πυρκαγιάς έχει πλέον μειωθεί, ωστόσο στο εσωτερικό του κτιρίου εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό πυροθερμικό φορτίο και εύφλεκτη ύλη, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου, όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα πλαστικά, χαρτικά και τουριστικά είδη. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της οροφής, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του χώρου υπήρχαν και φιάλες προπανίου, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη ανησυχία στις πρώτες φάσεις της επιχείρησης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή αναζωπύρωση.

Η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως έχει διακοπεί από τον παράδρομο της Λ. Κηφισού έως την Αγίας Άννης, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών.

Νωρίτερα σήμερα μιλώντας στο Newsbomb ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Γιάννης Δημομελέτη ανέφερε, «προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η προστασία των γύρω επιχειρήσεων», ενώ επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο». Παράλληλα σημείωσε ότι «δυνάμεις του Δήμου και εθελοντές συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου».

Όπως τόνισε, «δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία φαίνεται να εκδηλώθηκε μέσα στο εργοστάσιο». Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι «στην επιχείρηση δεν φαίνεται να υπήρχαν άτομα τη στιγμή του συμβάντος, ωστόσο στον χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, κυρίως πλαστικά, που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης».

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