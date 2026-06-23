Φωτιά στο Αιγάλεω: «Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές», λέει ο αντιδήμαρχος στο Newsbomb

Snapshot Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με 35 πυροσβέστες και 12 οχήματα στο σημείο.

Κατέρρευσε τμήμα της οροφής του εργοστασίου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο τη στιγμή της φωτιάς.

Η προτεραιότητα είναι η προστασία των γύρω επιχειρήσεων και η αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει διευκρινιστεί και τα εύφλεκτα πλαστικά υλικά δυσκολεύουν το έργο της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Στην περιοχή της μεγάλης φωτιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω βρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Γιάννης Δημομελέτης, ο οποίος μίλησε στο Newsbomb για την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο.

Όπως ανέφερε, «προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η προστασία των γύρω επιχειρήσεων», ενώ επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο». Παράλληλα σημείωσε ότι «δυνάμεις του Δήμου και εθελοντές συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου».

Όπως τόνισε, «δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία φαίνεται να εκδηλώθηκε μέσα στο εργοστάσιο». Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι «στην επιχείρηση δεν φαίνεται να υπήρχαν άτομα τη στιγμή του συμβάντος, ωστόσο στον χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, κυρίως πλαστικά, που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης».

Η φωτιά έχει «φουντώσει», με τα πλαστικά υλικά να καίγονται και να παράγουν πυκνό καπνό, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, η πυρκαγιά έχει σε μεγάλο βαθμό οριοθετηθεί, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

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