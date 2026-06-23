Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος της οροφής του κτιρίου.

Στο κτίριο βρίσκονταν πυροσβέστες και περισσότεροι από 15 εργαζόμενοι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως χωρίς τραυματισμούς.

Η φωτιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης και κατέστρεψε παιδικά παιχνίδια και άλλα προϊόντα.

Η πυκνή μαύρη καπνιά περιορίζει σημαντικά την ορατότητα στην περιοχή και δημιουργεί αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως διακόπηκε από το ύψος της λεωφόρου Κηφισού έως την Αγίας Άννης. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής να περιορίσει τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο εσωτερικό του κτιρίου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω. Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η ένταση του καπνού είναι τόσο μεγάλη, ώστε σε ορισμένα σημεία η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ακόμη και σε μικρή απόσταση από το κτήριο.

Μέσα στις εγκαταστάσεις υπάρχουν μεταξύ άλλων παιδικά παιχνίδια, κουβαδάκια και νεροπίστολα, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης γραφεία, με περισσότερους από 15 εργαζόμενους να βρίσκονται εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Όλοι ενημερώθηκαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ή να αναφερθούν τραυματισμοί.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω. Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί για τα οχήματα στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού μέχρι την Αγίας Άννης.

Διαβάστε επίσης