Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Οι πρώτες πληροφορίες
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στο Αιγάλεω Αττικής, το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς επίσης και εθελοντές.
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