Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Snapshot Μία 62χρονη γυναίκα έπεσε από ταράτσα διώροφου κτιρίου στον Άγιο Νικόλαο και υπέκυψε στα τραύματά της.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με αναμονή για το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η γυναίκα φέρεται να είχε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό που να επιβεβαιώνει ψυχική νόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον σύζυγο. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν 62χρονη γυναίκα έπεσε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, από ταράτσα διώροφου κτιρίου σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο.

Σύμφωνα με το cretalive, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 62χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται αυτό της αυτοχειρίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της 62χρονης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπήρχε σχετικό καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.