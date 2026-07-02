Πάτρα: Ηλικιωμένη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της πόλης - Τραυματίστηκε σοβαρά

Το καπάκι του φρεατίου ήταν κατεστραμμένο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πάτρα: Ηλικιωμένη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της πόλης - Τραυματίστηκε σοβαρά
tempo24.news
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 80χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της Πάτρας.
  • Το καπάκι του φρεατίου ήταν κατεστραμμένο, γεγονός που προκάλεσε την πτώση της ηλικιωμένης.
  • Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης παρείχαν πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.
  • Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και εξετάζεται η ιδιοκτησία του φρεατίου.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων ενημερώθηκαν για την άμεση αποκατάσταση του φρεατίου.
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Σε ανοιχτό φρεάτιο στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας, έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης μία 80χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, το καπάκι του φρεατίου ήταν κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο και να πέσει στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση του φρεατίου και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Το φρεάτιο ήταν γεμάτο απορρίμματα, ενώ εξετάζεται σε ποιον φορέα ανήκει η συγκεκριμένη υποδομή, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων, της ΔΕΥΑΠ ή ιδιωτικής κατασκευής.

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