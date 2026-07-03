Δικογραφία σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer κι ενός ακόμη για παράνομη διαφήμιση τζόγου

Snapshot Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων γνωστών ανδρών, μεταξύ των οποίων και τράπερ, για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών μέσω social media τον Ιούλιο του 2025.

Η καταγγελία προήλθε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που εντόπισε διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών.

Οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την παράνομη προώθηση αυτών των υπηρεσιών.

Οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα της ΕΕΕΠ, με απαγόρευση πρόσβασης από παρόχους διαδικτύου λόγω έλλειψης αδειοδότησης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διερεύνηση και διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων γνωστών προσώπων μεταξύ των οποίων και πασίγνωστος τράπερ, σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την υπόθεση παράνομης προώθησης και διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σύμφωνα με την οποία οι 4 πασίγνωστοι άνδρες μέσω των προσωπικών τους social media, τον Ιούλιο του 2025 προχώρησαν σε παράνομη προώθηση-διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών.

Ενημερώθηκε η Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως προέκυψε πράγματι ο τράπερ και οι 3 influencers προχώρησαν σε παράνομες διαφημίσεις αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελούν άτομα υψηλής αναγνωρισιμότητας με σημαντική επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον κατάλογο Blacklist που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., όπου σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 4 ημεδαπών για παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την οποία 4 διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προέβησαν τον Ιούλιο του 2025 σε παράνομη προώθηση/διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι δεν είχαν λάβει σχετική άδεια από την ανωτέρω Επιτροπή.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε εκτεταμένη και ενδελεχής διαδικτυακή και ψηφιακή έρευνα, καθώς και αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως διαχειριστές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση λογαριασμών-προφίλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω ημεδαποί προέβησαν σε παράνομες διαφημιστικές πράξεις, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελούν άτομα υψηλής αναγνωρισιμότητας με σημαντική επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως “influencers”.

Σημειώνεται ότι οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η ΕΕΕΠ, όπου, σύμφωνα με τον Νόμο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.