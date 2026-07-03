Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

Η σύζυγος του τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι την χτύπησε.

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
MotionTeam
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη ο κεντρικός Λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
  • Η σύζυγος του τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι την χτύπησε.
  • Ο Λιμενάρχης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου και θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη σχηματοποίηση δικογραφίας.
  • Το Ναυτοδικείο θα αναλάβει την υπόθεση και θα αποφασίσει για τα περαιτέρω.
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Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο κεντρικός Λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Χθες το μεσημέρι η σύζυγός του τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι την χτύπησε. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου και πέρασαν χειροπέδες στον κεντρικό Λιμενάρχη της Θεσσαλονίκης, Β.Α.

Ο Λιμενάρχης, ο οποίος φέρει τον βαθμό του Πλοίαρχου συνεχίζει να κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου και μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας, θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Την υπόθεση θα επιληφθεί το Ναυτοδικείο που θα αποφασίσει για τα περαιτέρω.

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