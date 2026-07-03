Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του Βασίλη Λεβέντη στην κηδεία του - «Είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα»
Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων
Σε κλίμα οδύνησης συγγενείς και φίλοι του Βασίλη Λεβέντη έδωσαν το παρών για να αποχαιρετήσουν τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων.
Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας.
Σπαρακτικές φιγούρες η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης.
Οι δυο τους κατέφτασαν στην εκκλησία πιασμένοι χέρι χέρι με δάκρυα στα μάτια, ενώ μπαίνοντας στο ιερό όπου βρισκόταν το φέρετρο του πατέρα του, ο Μάριος Γεωργιάδης ξέσπασε σε κλάματα δεχόμενος τα συλλυπητήρια οικείων του προσώπων.
Σε δηλώσεις του στο Newsbomb, ο Μάριος Γεωργιάδης ανέφερε με συγκίνηση: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για εσένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και για εμένα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».