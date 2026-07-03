Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του Βασίλη Λεβέντη στην κηδεία του - «Είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα»

Σε κλίμα οδύνησης συγγενείς και φίλοι του Βασίλη Λεβέντη έδωσαν το παρών για να αποχαιρετήσουν τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων.

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας.

Σπαρακτικές φιγούρες η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης.

Οι δυο τους κατέφτασαν στην εκκλησία πιασμένοι χέρι χέρι με δάκρυα στα μάτια, ενώ μπαίνοντας στο ιερό όπου βρισκόταν το φέρετρο του πατέρα του, ο Μάριος Γεωργιάδης ξέσπασε σε κλάματα δεχόμενος τα συλλυπητήρια οικείων του προσώπων.

Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του, Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης / Χάρης Γκίκας - Newsbomb

Σε δηλώσεις του στο Newsbomb, ο Μάριος Γεωργιάδης ανέφερε με συγκίνηση: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για εσένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και για εμένα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης και η χήρα του, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

Ο Μάριος Γεωργιάδης / Eurokinissi

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