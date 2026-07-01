Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε ο γιος του

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης.
  • Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, βουλευτής από το 2015 έως το 2019.
  • Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρώων το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990.
  • Εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 με ποσοστό 3,43%, αλλά το 2019 το κόμμα του έμεινε εκτός Βουλής.
  • Το 2021 νοσηλεύτηκε σοβαρά στην εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για 75 ημέρες.
Snapshot powered by AI

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πολιτικός και επί χρόνια επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε ο γιος του.

Συγκεκριμένα ο Μάριος Γεωργιάδης ανέφερε:

Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.
Μόλις στα 75 σου.
Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.
Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.
Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.
Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.
Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.
Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.
Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.
Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.
Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.
Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.
Είναι ο τρόπος που έζησες.
Ο τρόπος που αγωνίστηκες.
Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.
Καλό ταξίδι, πατέρα.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος του κόμματος Ένωση Κεντρώων και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου (2015–2019). Ήταν ευρύτερα γνωστός για τη μακροχρόνια παρουσία του στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, καθώς και για τις τηλεοπτικές του εκπομπές κατά τη δεκαετία του 1990.

Βασίλης Λεβέντης

Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας.

Σπούδασε στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και έκανε μεταπτυχιακά στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα διανέμοντας προκηρύξεις.

Το 1992 ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρώων.

Τη δεκαετία του 1990 απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τις εκπομπές του στο δικό του τηλεοπτικό κανάλι, το Κανάλι 67 (μετέπειτα Κανάλι 25). Οι έντονες τοποθετήσεις του και οι προειδοποιήσεις του για την οικονομική κρίση της χώρας έγιναν σήμα κατατεθέν του.

Μετά από δεκαετίες προσπαθειών, κατάφερε να εισέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, συγκεντρώνοντας ποσοστό 3,43% και εκλέγοντας 9 βουλευτές.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου 2019, το κόμμα του δεν έπιασε το όριο του 3% και έμεινε εκτός Βουλής.

Το φθινόπωρο του 2021, ο Βασίλης Λεβέντης πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Νοσηλεύτηκε για 75 ημέρες στην εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Βασιλης Λεβέντης

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:45ANNOUNCEMENTS

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε σε όλες τις συνεδρίες της εκδήλωσης «Solferino 2026»

14:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϋ: Μωρουδιακή φωτογραφία του Χίτλερ βρέθηκε σε λεύκωμα αποφοίτησης μαθητών Γυμνασίου

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τι κρύβεται πίσω από το «ντόμινο» επιθέσεων και το μήνυμα της κυβέρνησης για τη νέα μορφή τρομοκρατίας

14:25Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οργή στην κυβέρνηση για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ

14:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Μείωση πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 3,9% στον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Νέα ένταση και νέα διακοπή - Διαμαρτυρία συγγενών των θυμάτων

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση με drone σε κτήριο στην Μόσχα - Νεκρό ένα βρέφος 6 μηνών

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Φορτηγό χάνει ισορροπία και 2.000 κιβώτια μπύρας πλημμυρίζουν αυτοκινητόδρομο στις Φιλιππίνες

14:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζον Λέτζεντ: Ο τελευταίος που τραγούδησε στο Ηρώδειο - Το ιστορικό φινάλε πριν από την αναστήλωση

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - Εκκενώθηκε καθώς υπέστη ζημιές στο ισόγειο μετά την κατάρρευση - Έλεγχοι της Πολεοδομίας

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Δεν σας φοβόμαστε» - Το μήνυμα για τα γκαζάκια σε σπίτια «γαλάζιων» στελεχών

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: «Άνανδρη δολοφονική επίθεση, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

13:29LIFESTYLE

Μάιλι Σάιρους: Συλλεκτική Barbie η τραγουδίστρια - «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία - Αρκετοί νεκροί

13:22LIFESTYLE

Κρις Μπράουν: Θα πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση σκύλου

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Βέροια: 17χρονος παρέσυρε με τρακτέρ τον θείο του

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία - Αρκετοί νεκροί

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - Εκκενώθηκε καθώς υπέστη ζημιές στο ισόγειο μετά την κατάρρευση - Έλεγχοι της Πολεοδομίας

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μονακό με τη γυναίκα που ακρωτηριάστηκε από βόμβα - «Δεν είμαι εγώ» λέει η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: «Άνανδρη δολοφονική επίθεση, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο 44χρονος οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με μάνα και κόρη πήγε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου για να μη φανεί πώς οδηγούσε

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ζευγάρι αποταμίευσε ένα εκατομμύριο ευρώ και συνταξιοδοτήθηκε πριν τα 40

09:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «16» που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα - Το σημερινό πρόγραμμα

10:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κίτρινος» συναγερμός από το ESTOFEX για την Ελλάδα - Έρχονται καταιγίδες και κεραυνοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ