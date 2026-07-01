Snapshot Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης.

Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, βουλευτής από το 2015 έως το 2019.

Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρώων το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990.

Εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 με ποσοστό 3,43%, αλλά το 2019 το κόμμα του έμεινε εκτός Βουλής.

Το 2021 νοσηλεύτηκε σοβαρά στην εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για 75 ημέρες. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πολιτικός και επί χρόνια επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε ο γιος του.

Συγκεκριμένα ο Μάριος Γεωργιάδης ανέφερε:

Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.

Μόλις στα 75 σου.

Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.

Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.

Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.

Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.

Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.

Είναι ο τρόπος που έζησες.

Ο τρόπος που αγωνίστηκες.

Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.

Καλό ταξίδι, πατέρα.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος του κόμματος Ένωση Κεντρώων και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου (2015–2019). Ήταν ευρύτερα γνωστός για τη μακροχρόνια παρουσία του στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, καθώς και για τις τηλεοπτικές του εκπομπές κατά τη δεκαετία του 1990.

Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας.

Σπούδασε στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και έκανε μεταπτυχιακά στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα διανέμοντας προκηρύξεις.

Το 1992 ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρώων.

Τη δεκαετία του 1990 απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τις εκπομπές του στο δικό του τηλεοπτικό κανάλι, το Κανάλι 67 (μετέπειτα Κανάλι 25). Οι έντονες τοποθετήσεις του και οι προειδοποιήσεις του για την οικονομική κρίση της χώρας έγιναν σήμα κατατεθέν του.

Μετά από δεκαετίες προσπαθειών, κατάφερε να εισέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, συγκεντρώνοντας ποσοστό 3,43% και εκλέγοντας 9 βουλευτές.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου 2019, το κόμμα του δεν έπιασε το όριο του 3% και έμεινε εκτός Βουλής.

Το φθινόπωρο του 2021, ο Βασίλης Λεβέντης πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Νοσηλεύτηκε για 75 ημέρες στην εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

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