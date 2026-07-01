Συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη

Την είδηση του θανάτου του Βασίλη Λεβέντη, πολιτικού και επί χρόνια επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων, επιβεβαίωσε σήμερα ο γιος του

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πληροφορηθείς τον
θάνατο του ιδρυτή και προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, εξέφρασε
τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες
του.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στα social media:

Με λύπη έμαθα για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη. Ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής, με δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος για δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Την είδηση του θανάτου του Βασίλη Λεβέντη, πολιτικού και επί χρόνια επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων, επιβεβαίωσε σήμερα ο γιος του.

Συγκεκριμένα ο Μάριος Γεωργιάδης ανέφερε:

Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.
Μόλις στα 75 σου.
Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.
Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.
Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.
Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.
Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.
Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.
Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.
Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.
Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.
Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.
Είναι ο τρόπος που έζησες.
Ο τρόπος που αγωνίστηκες.
Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.
Καλό ταξίδι, πατέρα.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

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