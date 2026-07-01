Μητσοτάκης για Λεβέντη: Ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή

«Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη.
  • Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Λεβέντη ως ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
  • Ο Βασίλης Λεβέντης υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες.
  • Τα συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του Βασίλη Λεβέντη.
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Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει πως ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε «μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

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