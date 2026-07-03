Βασίλης Λεβέντης: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του

Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του, Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργίου στην κηδεία του / Χάρης Γκίκας - Newsbomb

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν σε κλίμα οδύνης τον Βασίλη Λεβέντη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 75 ετών, την Τετάρτη 1 Ιουλίου.

«Είμαι περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα»

Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται εκεί ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε στο Newsbomb με συγκίνηση: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για εσένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και για εμένα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».

Καταρρακωμένοι η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης / INTIME NEWS

Η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Eurokinissi

Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του, Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης / Χάρης Γκίκας - Newsbomb

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης και η χήρα του, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

Η χήρα του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

Ο Μάριος Γεωργιάδης / Eurokinissi

Ο Γιάννης Δημαράς στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Eurokinissi

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η Βασιλική Θάνου στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Eurokinissi

Eurokinissi

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

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