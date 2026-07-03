Βασίλης Λεβέντης: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του

Στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Λεβέντη

Ανθή Κουρεντζή

Βασίλης Λεβέντης: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του

Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του, Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργίου στην κηδεία του  / Χάρης Γκίκας - Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
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Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν σε κλίμα οδύνης τον Βασίλη Λεβέντη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 75 ετών, την Τετάρτη 1 Ιουλίου.

«Είμαι περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα»

Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται εκεί ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε στο Newsbomb με συγκίνηση: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για εσένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και για εμένα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ

Καταρρακωμένοι η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης / INTIME NEWS

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Eurokinissi

Γεωργίου

Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του, Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης / Χάρης Γκίκας - Newsbomb

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης και η χήρα του, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η χήρα του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μάριος Γεωργιάδης / Eurokinissi

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Δημαράς στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Eurokinissi

κηδεια βασίλη λέβεντη

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

βασιλική θάνου

Η Βασιλική Θάνου στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

κηδεία βασίλη λεβέντη

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Eurokinissi

[388162] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Eurokinissi

7322527361050777610706104642658618451851375n.jpg

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

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