Βασίλης Λεβέντης: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του
Στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Λεβέντη
Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν σε κλίμα οδύνης τον Βασίλη Λεβέντη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 75 ετών, την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
«Είμαι περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα»
Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται εκεί ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε στο Newsbomb με συγκίνηση: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για εσένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και για εμένα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».