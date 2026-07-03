Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

Snapshot Βίντεο από την Κρήτη καταγράφει επιθετική και κανιβαλιστική συμπεριφορά λαγοκέφαλων στη θάλασσα.

Δύο λαγοκέφαλοι επιτίθενται και τραυματίζουν ο ένας τον άλλον για να διεκδικήσουν το δόλωμα ενός ψαρά.

Περισσότεροι λαγοκέφαλοι εμφανίζονται και η μάχη για την τροφή γίνεται πιο έντονη.

Οι εικόνες επιβεβαιώνουν αναφορές για την επιθετικότητα και τις κανιβαλιστικές τάσεις του ξενικού αυτού είδους.

Το βίντεο έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την Κρήτη που αποτυπώνει ξεκάθαρα την ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου και τις κανιβαλιστικές τάσεις του ξενικού είδους που έχει κατακλύσει τις ελληνικές θάλασσες.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε από χρήστη ο οποίος στη λεζάντα έγραψε: «Τρομερό βίντεο μόλις μου ήρθε από Κρήτη». Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς καταγράφηκαν οι εικόνες.

Όπως θα δείτε ο ψαράς έχει δολώσει το καλάμι του με ένα μικρό ψάρι. Αμέσως μόλις το δόλωμα ακουμπήσει το νερό, δύο λαγοκέφαλοι ορμούν ταυτόχρονα για να το διεκδικήσουν, φτάνοντας στο σημείο να δαγκώνουν και να τραυματίζουν ο ένας τον άλλον.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζονται ακόμη περισσότεροι λαγοκέφαλοι. Η μάχη για το δόλωμα γίνεται ακόμη πιο έντονη, με τα ψάρια να επιτίθενται μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν την τροφή.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αναφορές για την ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου, ο οποίος έχει κανιβαλιστική τάση.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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