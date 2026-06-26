Λαγοκέφαλοι: Ξεκινά κι επίσημα το σαφάρι για τον αφανισμό των πληθυσμών τους στις ελληνικές θάλασσες

Η τιμή τους, ορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό και πρωτίστως αφορά στους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο

Μιχάλης Παπαδάκος

Λαγοκέφαλοι: Ξεκινά κι επίσημα το σαφάρι για τον αφανισμό των πληθυσμών τους στις ελληνικές θάλασσες
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκινά επίσημα την επικήρυ των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με τιμή 5,33 ευρώ το κιλό.
  • Η δράση εστιάζει κυρίως στους αλιείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και στοχεύει στον περιορισμό των πληθυσμών του είδους.
  • Έχει εκπονηθεί δέσμη 7 μέτρων για τη μείωση κόστους, προστασία εισοδήματος και σταθερό πλαίσιο λειτουργίας του αλιευτικού κλάδου.
  • Παρέχονται επιδοτήσεις αλιευτικού πετρελαίου 0,16 ευρώ/λίτρο για Απρίλιο
  • Μάιο και 0,12 ευρώ/λίτρο για Ιούνιο.
  • Η επιδότηση και η αμοιβή για αλίευση λαγοκέφαλων είναι έως 52% υψηλότερες από αυτές στην Κύπρο και η αλίευση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες ψαράδες.
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Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει δράση για να περιορίσει τους πληθυσμούς των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες και κηρύσσει επίσημα την έναρξη της επικήρυξής τους.

Η τιμή τους, ορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό και πρωτίστως αφορά στους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.

Το υπουργείο Ανάπτυξης εκπόνησε μια δέσμη 7 μέτρων, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την προστασία του εισοδήματος και τη διαμόρφωση ενός σταθερότερου πλαισίου λειτουργίας για τον κλάδο.

Οι πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν μετά τη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τα πρώτα μέτρα:

  • Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τον Απρίλιο και τον Μάιο: 0,16 ευρώ/ λίτρο
  • Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τον Ιούνιο: 0,12 ευρώ/ λίτρο
  • Μέγιστη καθαρή αμοιβή για την εξαλίευση λαγοκέφαλου: 5,33 ευρώ/ λίτρο

Μεγαλύτερη κατά 52% η επιδότηση στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο

Σε ό,τι αφορά στην πιλοτική αλίευση του λαγοκέφαλου στις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για τους αλιείς ορίζεται στα 5,33 ευρώ ανά κιλό, ποσό που, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι έως και 52% υψηλότερο από εκείνο που ισχύει στην Κύπρο.

Η δράση αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων, όσο και στον περιορισμό της εξάπλωσης του συγκεκριμένου ξενικού είδους. Η αλίευσή τους θα μπορεί να γίνει αποκλειστικά από επαγγελματίες ψαράδες.

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