Συντάξεις και επιδόματα: Όλες οι πληρωμές έως τις 31 Ιουλίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Snapshot Από 27 έως 31 Ιουλίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2,62 εκατομμύρια δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026.

Στις 30 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η καταβολή συντάξεων με 1,11 δισ. ευρώ σε 1,65 εκατομμύρια δικαιούχους, μαζί με προκαταβολές 2,8 εκατ. ευρώ σε 7.600 δικαιούχους.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 37,7 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και ασφαλιστικές εισφορές από 27 έως 31 Ιουλίου 2026.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω διατραπεζικού συστήματος και τα ποσά μπορεί να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν από την επίσημη ημερομηνία. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα πληρωμών της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, με τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να καταβάλλουν συνολικά σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Αυγούστου 2026, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές για επιδόματα ανεργίας, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, εφάπαξ, επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ

Οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ασφαλιστικού φορέα.

Στις 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους, ποσό που αφορά την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

Η δεύτερη μεγάλη καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2026, όταν θα πιστωθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους, ολοκληρώνοντας τον κύκλο πληρωμών των συντάξεων του μήνα.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν ακόμη 2,8 εκατ. ευρώ σε 7.600 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4778/2021.

Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα 27 έως 31 Ιουλίου, θα διατεθούν συνολικά 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ παροχών.

Επιπλέον, στις 29 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή 1,8 εκατ. ευρώ σε 498 δικαιούχους, που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2024 και 2025 σε εργαζόμενους συνταξιούχους.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Στο ίδιο διάστημα, η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή οικονομικών ενισχύσεων και επιδομάτων προς χιλιάδες δικαιούχους.

Ειδικότερα, θα καταβληθούν:

16 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες που λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ σε 80 φορείς για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αφορούν την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Στην πράξη, οι πιστώσεις πραγματοποιούνται μέσω του διατραπεζικού συστήματος και σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με την τράπεζα και τις διαδικασίες εκκαθάρισης.

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