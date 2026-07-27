Κρίσιμη εβδομάδα για τις επιχειρήσεις - «Βροχή» αποτελεσμάτων 6μήνου καθορίζει όλη τη χρονιά

Πολύ κρίσιμη για τις μελλοντικές αποτιμήσεις των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο, είναι η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα 27-31 Ιουλίου με πολλές και σημαντικές εταιρίες από διάφορους κλάδους, να ανακοινώνουν αποτελέσματα εξαμήνου.

Γεώργιος Καλούμενος

Κρίσιμη εβδομάδα για τις επιχειρήσεις - «Βροχή» αποτελεσμάτων 6μήνου καθορίζει όλη τη χρονιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η εβδομάδα 27-31 Ιουλίου είναι κρίσιμη για τις μελλοντικές αποτιμήσεις των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω πολλών ανακοινώσεων εξαμήνου από εταιρίες διαφόρων κλάδων.
  • Οι τραπεζικές ανακοινώσεις, που θα γίνουν σε τρεις μέρες, θα προσφέρουν σημαντική εικόνα για την πορεία της αγοράς και της κερδοφορίας τους το 2026.
  • Οι διοικήσεις των εταιριών θα παρουσιάσουν προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων και του κλάδου τους, καθώς και το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο.
  • Αποτελέσματα θα ανακοινώσουν σημαντικές εταιρίες από κλάδους όπως βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία και real estate, συμπληρώνοντας ένα έντονο εταιρικό ημερολόγιο.
  • Οι γενικές συνελεύσεις αρκετών εταιριών θα πραγματοποιηθούν παράλληλα, με έμφαση στις προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο και στις μερισματικές αποδόσεις.
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Οι οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων για το πρώτο μισό της χρονιάς που διανύουμε, ειδικά των τραπεζών που θα ανακοινωθούν σχεδόν όλες μέσα σε τρεις μέρες, θα δώσουν μία πρώτη αλλά αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα για το πού θα πάει η αγορά για το υπόλοιπο 2026, ενώ και ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας μήνας που δίνει τον τόνο για τη συνέχεια.

Κι αυτό καθώς μέσα στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, οι διοικήσεις περιλαμβάνουν πολύ συχνά και τις προβλέψεις τους, όχι μόνο για την μελλοντική πορεία των δικών τους επιχειρήσεων, αλλά και του κλάδου τους συνολικά, ενώ στο πλαίσιο αυτό περιγράφουν και το γενικότερο διεθνές κλίμα, τις οικονομικές και γεωπολιτικές τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας μία σφαιρική εικόνα για την κερδοφορία, την πιστωτική επέκταση, τις προμήθειες και άλλα σημαντικά μεγέθη που ενδιαφέρουν τους επενδυτές.

Η τρέχουσα εβδομάδα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις γενικότερες επιχειρηματικές προοπτικές της Ελλάδας σε μεσοπρόθεσμη βάση, καθώς εκτός από τις τράπεζες, αποτελέσματα θα ανακοινώσουν και πολλές εταιρίες από τομείς όπως, η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία το real estate κ.α, συμπληρώνοντας ένα από τα πιο «απασχολημένα» ημερολόγια σε ότι αφορά τις εταιρικές ανακοινώσεις της χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση όμως, την πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα δώσουν οι τράπεζες, που στο τρίμηνο έδειξαν ότι δεν επηρεάστηκαν, σε επίπεδο κερδοφορίας τουλάχιστον, από το περιβάλλον διόρθωσης των επιτοκίων και η αγορά αναμένει να διαπιστώσει αν αυτή η τάση θα αποκτήσει πιο μόνιμο χαρακτήρα στο εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των τραπεζών

Τον «χορό» των τραπεζικών ανακοινώσεων ανοίγει η Πειραιώς, την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ακολουθούν οι Optima Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank την Πέμπτη 30 Ιουλίου, με τον κύκλο να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα αποτελέσματα της Alpha Bank.

Το τέλος της εβδομάδας θα δώσει μία ασφαλή κατεύθυνση για την μεσοπρόθεσμη πορεία του τραπεζικού κλάδου με την αγορά να περιμένει να δει τα στοιχεία που αφορούν κυρίως τις νέες χορηγήσεις δανείων, τα καθαρά έσοδα από τόκους αλλά και τα μη επιτοκιακά, τη μερισματική πολιτική, και τις προβλέψεις κινδύνου.

Εταιρικά αποτελέσματα από «βαριά χαρτιά»

Πέρα από τις τράπεζες, ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Safe Bulkers στις 28 Ιουλίου, των ΟΤΕ και Noval Property στις 29 Ιουλίου, των TITAN, Euronext Athens Holding, Εμπορική Εισαγωγική Αυτοκινήτων, στις 30 Ιουλίου και των Mermeren Kombinat, MIG, στις 31 Ιουλίου.

Οι ανακοινώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας, από τις κατασκευές και τη βαριά βιομηχανία έως τις τηλεπικοινωνίες, τη ναυτιλία, τα ακίνητα και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Γενικές Συνελεύσεις

Εκτός από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων την εβδομάδα που έρχεται θα πραγματοποιηθούν και αρκετές γενικές συνελεύσεις όπως της Revoil στις 28 Ιουλίου, της Σωληνουργεία Τζιρακιάν στις 29 Ιουλίου και της Frigoglass στις 31 Ιουλίου.

Γενικότερα η αγορά στρέφει το ενδιαφέρον της στις προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο, στις νέες εκτιμήσεις των διοικήσεων για το σύνολο του 2026 και στη δυναμική των επιστροφών κεφαλαίου/μερισματικών αποδόσεων, που συνεχίζουν να αποτελούν βασικό παράγοντα στήριξης των αποτιμήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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