Πετάμε με έναν «εκρηκτικό» κίνδυνο: Γιατί οι μπαταρίες λιθίου απειλούν την ασφάλεια των πτήσεων

Μονάχα ένα κινητό τηλέφωνο και ένα power bank ήταν αρκετά για να αλλάξει πορεία μία πτήση με 180 επιβάτες. Νέο περιστατικό στον αέρα αποκάλυψε ένα πρόβλημα που μεγαλώνει αθόρυβα: Οι μπαταρίες λιθίου, που τροφοδοτούν τις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές της καθημερινότητάς μας, αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια των αεροπορικών ταξιδιών.

Το βράδυ της 19ης Μαΐου, αεροσκάφος της EasyJet που εκτελούσε πτήση από τη Χουργκάντα της Αιγύπτου προς το Λονδίνο, ζήτησε άδεια να προσγειωθεί εκτάκτως στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Λεονάρντο ντα Βίντσι» της Ρώμης.

Δεν υπήρχε φωτιά, ούτε κάποια σοβαρή τεχνική βλάβη. Η αιτία ήταν ένας επιβάτης που, 3 ώρες μετά την απογείωση και ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Αδριατική, θυμήθηκε ότι είχε αφήσει στη βαλίτσα του –η οποία βρισκόταν στον χώρο αποσκευών– ένα κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο με φορητό φορτιστή.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Ρώμη και οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι όλα ήταν ασφαλή. Ωστόσο, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν στην Ιταλία για μία νύχτα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους την επόμενη ημέρα.

Οι μπαταρίες λιθίου στο επίκεντρο της αεροπορικής ασφάλειας

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά περιστατικά που έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις αεροπορικές εταιρείες. Οι συσκευές που διαθέτουν μπαταρίες λιθίου –από κινητά τηλέφωνα και tablets έως power bank και ηλεκτρονικά τσιγάρα– θεωρούνται πλέον ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους ασφαλείας στις πτήσεις.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την πιθανότητα ανάφλεξης. Οι μπαταρίες λιθίου μπορούν να αναπτύξουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν πυρκαγιά σε περίπτωση βλάβης, χτυπήματος ή υπερθέρμανσης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των συσκευών που μεταφέρουν οι επιβάτες.

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Σήμερα, ανάλογα με το είδος της πτήσης και την εταιρεία, ένας επιβάτης μπορεί να έχει μαζί του κατά μέσο όρο έως και πέντε συσκευές με μπαταρία λιθίου: Κινητό, tablet, ηλεκτρονικό αναγνώστη βιβλίων, smartwatch, ασύρματα ακουστικά, power bank ή ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Τεράστιο «φορτίο» συσκευών στις καλοκαιρινές πτήσεις

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο κατά την περίοδο των μαζικών μετακινήσεων. Η έναρξη της μεγάλης εξόδου για τις καλοκαιρινές διακοπές φέρνει εκατομμύρια επιβάτες στα αεροδρόμια.

Μόνο στην Ιταλία, σχεδόν 3 εκατ. ταξιδιώτες επιβιβάζονται σε πτήσεις εσωτερικού, διεθνείς ή διηπειρωτικές. Μαζί τους θα μεταφέρουν περισσότερες από 90 εκατ. ηλεκτρονικές συσκευές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αναφέρονται από την εφημερίδα Corriere.

«Δεν είχαμε προβλέψει την έκταση του φαινομένου. Θα μπορούσαμε να είχαμε δράσει νωρίτερα ώστε να μην αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτόν τον μόνιμο κίνδυνο», αναφέρει στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας. Όπως εξηγεί, η πλήρης απαγόρευση της μεταφοράς ή χρήσης τέτοιων συσκευών δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. «Δεν μπορείς να απαγορεύσεις στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν ή να μεταφέρουν τις συσκευές τους, μεταξύ άλλων και για λόγους κοινωνικής αποδοχής», τονίζει.

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