Από power banks έως ηλεκτρονικά τσιγάρα – Προσοχή στον νούμερο 1 κίνδυνο πυρκαγιάς στα αεροπλάνα

Τα δύο αντικείμενα που τρομάζουν πλέον τις αεροπορικές εταιρείες

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Από power banks έως ηλεκτρονικά τσιγάρα – Προσοχή στον νούμερο 1 κίνδυνο πυρκαγιάς στα αεροπλάνα
UNSPLASH.
ΚΟΣΜΟΣ
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Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και αφορούν συσκευές που περιέχουν μπαταρίες λιθίου, όπως power banks και ηλεκτρονικά τσιγάρα, με τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις πτήσεις.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς από μπαταρίες λιθίου θεωρείται πλέον από τις αεροπορικές Αρχές ο υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος ασφάλειας για τα αεροσκάφη, καθώς ο αριθμός των συσκευών που εντοπίζονται σε αποσκευές προς τον χώρο αποσκευών, έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε 1 χρόνο.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) αναφέρει ότι ο μέσος επιβάτης μεταφέρει πλέον τέσσερις συσκευές με μπαταρίες λιθίου σε κάθε πτήση κι εν όψει του καλοκαιριού, οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι οι συσκευές πρέπει να μεταφέρονται στην καμπίνα.

Οι μπαταρίες αυτές μπορούν να αποθηκεύουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας σε μικρό χώρο και χρησιμοποιούνται ευρέως σε συσκευές όπως λάπτοπ, ηλεκτρονικά τσιγάρα, power banks, κινητά τηλέφωνα και smartwatches.

Παρ’ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή κατασκευαστικού ελαττώματος μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά που εξαπλώνεται γρήγορα και είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο.

Το 2024, κατεγράφησαν 316 περιστατικά συσκευών με μπαταρίες λιθίου σε παραδοτέες αποσκευές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ, το 2025 ο αριθμός αυξήθηκε σε 643. Τα περιστατικά υπερθέρμανσης ή δυσλειτουργίας σχεδόν διπλασιάστηκαν την αντίστοιχη περίοδο, από 123 σε 206.

Τα περισσότερα συμβάντα σημειώθηκαν στην καμπίνα, όπου το πλήρωμα μπορεί να τα αντιμετωπίσει άμεσα, όμως, η ανησυχία αφορά την περίπτωση που συμβούν στον χώρο αποσκευών, όπου μπορεί να γίνουν αντιληπτά πολύ αργά.

Η CAA αναφέρει ότι καταγράφονται περίπου δύο περιστατικά με μπαταρίες λιθίου κάθε εβδομάδα. Πέρα από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η αφαίρεση αποσκευών από τον χώρο αποσκευών μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις, ενώ ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε εκτροπές πτήσεων. Τον περασμένο μήνα, πτήση της EasyJet αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Ρώμη, όταν διαπιστώθηκε ότι power bank είχε τοποθετηθεί στις παραδοτέες αποσκευές.

Τον Οκτώβριο, βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως, έδειχνε φλόγες να «τυλίγουν» τον χώρο αποσκευών οροφής σε πτήση της Air China, περιστατικό που αποδόθηκε σε μπαταρία λιθίου.

Η CAA εκτιμά ότι πολλοί επιβάτες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τους κανόνες.

Οι επιβάτες πρέπει:

  • Να μεταφέρουν κινητά, ηλεκτρονικά τσιγάρα και power banks στην καμπίνα.
    Επιτρέπονται έως δύο power banks ανά άτομο και δεν επιτρέπεται η φόρτιση αυτών εν πτήσει.
    Να απενεργοποιούν πλήρως λάπτοπ που τοποθετούνται στις παραδοτέες αποσκευές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airlines UK, Τιμ Όλντερσλεϊντ, τόνισε ότι ο κίνδυνος από μπαταρίες λιθίου αποτελεί «αυξανόμενη πρόκληση», καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούν οι επιβάτες.

«Παρά το γεγονός ότι πιλότοι και πλήρωμα είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν κάθε κατάσταση, το καλύτερο αποτέλεσμα είναι πάντα η πρόληψη, η οποία αρχίζει από τη στιγμή που οι επιβάτες ετοιμάζουν τις αποσκευές τους», ανέφερε.

Ο Τζουζέπε Καπάννα, μηχανικός ασφάλειας προϊόντων στην οργάνωση Electrical Safety First, επεσήμανε ότι οι μπαταρίες λιθίου αποθηκεύουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμες για φόρτιση συσκευών.

Ωστόσο, όταν κάτι πάει στραβά, μπορούν να προκαλέσουν «βίαιες» πυρκαγιές που είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβηστούν. «Όταν τέτοιες συσκευές βρίσκονται στις αποσκευές, δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές. Αν προκύψει πρόβλημα, μπορεί να προκληθεί καταστροφική πυρκαγιά με σοβαρές συνέπειες», σημείωσε.

Παρ’ ότι οι περισσότερες συσκευές είναι ασφαλείς, σχολίασε ότι τα προβλήματα συνήθως προέρχονται από «χαμηλής ποιότητας προϊόντα» που αγοράζονται από τρίτους πωλητές. «Πολύ σημαντικό είναι να διασφαλίζουμε ότι ταξιδεύουμε μόνο με ασφαλή και ελεγμένα προϊόντα», προσέθεσε.

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