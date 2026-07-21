Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Οι διάλογοι που «καίνε» τη σπείρα - «Να φυλάει ο ένας να κόβει ο άλλος»

Τι δήλωσε θύμα που βρήκε τις ελιές του κομμένες - Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες έπειτα από έρευνα δύο ετών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Οι διάλογοι που «καίνε» τη σπείρα - «Να φυλάει ο ένας να κόβει ο άλλος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν τρεις εκβιαστές που εμπλέκονται σε εμπρησμούς, καταστροφές και λεηλασίες ελαιόδεντρων στη Μεσσηνία.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διεξήγαγε έρευνα σχεδόν δύο ετών πριν τη σύλληψη των δραστών.
  • Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη συμμετοχή ενός πυροσβέστη στον σχεδιασμό των εκβιασμών και των καταστροφών.
  • Η δράση της σπείρας προκάλεσε σοβαρές οικονομικές και ψυχολογικές ζημιές στους κατοίκους της περιοχής.
  • Η ταυτότητα των δραστών ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία, αλλά ο φόβος εμπόδιζε την καταγγελία τους.
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Τέλος στη δράση μιας επικίνδυνης σπείρας τριών εκβιαστών που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων έβαλαν οι διωκτικές αρχές. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις συλληφθέντες είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας, προκλήσεις καταστροφών, διαρρήξεις, καθώς και σε λεηλασίες ελαιόδεντρων.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έπειτα από μια μεθοδική έρευνα που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στους τρεις φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες της σπείρας, οι οποίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο συλληφθείς πυροσβέστης έστηνε τους εκβιασμούς και σχεδίαζε τα χτυπήματα. Σε έναν από τους πιο αποκαλυπτικούς διαλόγους, ο πυροσβέστης επικοινωνεί με μια γυναίκα και συζητούν με κάθε λεπτομέρεια για το πώς θα προχωρήσουν στην καταστροφή ελαιόδεντρων.

-Θα πάμε να κόψουμε καμιά ελιά εκεί χάμου τώρα;

-Όχι, σου είπα, είναι ο Φ... εδώ, όχι!

-Έχει φύγει ο Φ... Τον είδα το μεσημέρι, τον συνάντησα στον δρόμο.

-Ο Φ... δεν έχει φύγει. Είναι απρόβλεπτος. Άμα με πιάσει ο Σ... τα έχασα όλα πάλι.

-Ρε φίλε, να φυλάει ο ένας, να κόβει ο άλλος.

-Φοβάμαι, φοβάμαι, όχι.

-Και αύριο δουλεύεις;

-Ναι, από την άλλη βδομάδα.

-Φοβάμαι μήπως τις μαζέψει κατά τις 15 που είπε.

-Δεν θα μαζέψει, τα α... μου.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας έχει προκαλέσει τεράστια οικονομική και ψυχολογική ζημιά στους κατοίκους της περιοχής. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ένα από τα θύματα περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε το βιος του κατεστραμμένο: «Είχα πάει για δουλειά σε κάποιο χωριό και όταν γύρισα, μου είπε κάποιος εκεί στο χωρίο ότι "πέρασα από το κτήμα σου και είδα όλες τις ελιές κομμένες". Πάω να δω και τι να δω; Ήταν όλες κομμένες. Δεν έχω κάτι με κανέναν. Είχα ζητήσει νερό για να ποτίζω και δεν ήθελαν κάποιοι. Και από 'κεί και πέρα...»

Όπως φαίνεται, η ταυτότητα των δραστών αποτελούσε κοινό μυστικό για την τοπική κοινωνία, ωστόσο ο φόβος κρατούσε τα στόματα κλειστά. Χαρακτηριστική είναι η σχετική μαρτυρία που είδε το φως της δημοσιότητας, η οποία αναφέρει: «Αρκετοί στο χωριό υποψιάζονται τη Λ..., τον πρόεδρο του χωριού, τον αδελφό του και τον πυροσβέστη για εμπρησμούς και άλλες ζημιές. Γενικότερα το χωριό συζητάει ότι αυτά τα τρία-τέσσερα άτομα βάζουν φωτιές και κάνουν ζημιές, αλλά όλοι τους φοβούνται».

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